Harvard: Larry Summers dejará de dar clases durante revisión de sus vínculos con Epstein

Larry Summers durante el segundo día de la reunión anual del Foro Económico Mundial, el miércoles 18 de enero de 2017, en Davos, Suiza. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) AP

Summers, quien está de licencia desde noviembre y cuyo nombre apareció cientos de veces en los archivos sobre el caso Epstein que fueron publicados recientemente, dejará el cargo al final del año académico, de acuerdo con un comunicado del portavoz de Harvard, Jason Newton.

“El profesor Summers ha anunciado que se retirará de sus nombramientos académicos y docentes en Harvard al final de este año académico y permanecerá de licencia hasta entonces”, señaló Newton.

Summers afirmó en un comunicado que fue una decisión difícil y expresó su gratitud a los estudiantes y colegas con los que trabajó durante 50 años.

“Libre de responsabilidades formales, como presidente emérito y profesor jubilado, con el tiempo espero dedicarme a la investigación, el análisis y los comentarios sobre una variedad de asuntos económicos globales”, dijo Summers.

Summers se desempeñó como secretario del Tesoro durante el mandato del expresidente Bill Clinton y posteriormente fue presidente de Harvard durante cinco años a partir de 2001.

Un conjunto de archivos publicado por el gobierno arrojó nueva luz sobre la relación de Summers con Epstein, la cual se extendió durante años e incluyó visitas a sus respectivas residencias en Massachusetts y Nueva York. Ambos intercambiaron correos electrónicos sobre temas que iban desde política y economía hasta mujeres y romance.

Summers, quien ha estado casado desde hace 20 años, consultó a Epstein sobre una relación con una mujer a la que estaba dando tutorías de economía, según correos electrónicos de 2018 y 2019. Epstein se describió a sí mismo como el “wing man” de Summers y le recomendó ser persistente. En un correo electrónico de 2018, Summers dijo que la mujer nunca fue su alumna, pero que "conozco a su padre desde hace más de 20 años como funcionario económico chino”.

“Llevo una muy buena vida con Lisa, los niños, etc.”, escribió Summers en un correo electrónico de 2018, en referencia a su esposa. “Es fácil ponerla en riesgo por algo que quizá nunca se materialice o, si sucede, pueda resultar pasajero”.

En un correo electrónico de 2016, Summers aparentemente utilizó insulto despectivo hacia las personas asiáticas mientras hablaba de una próxima reunión entre Epstein y un funcionario de una universidad china.

En respuesta a revelaciones previas, Summers dijo el año pasado que “me arrepiento enormemente de muchas cosas en mi vida” y que su asociación con Epstein fue un “gran error de juicio”.

Funcionarios de Harvard no han dicho mucho públicamente sobre Summers. Cuando Summers se tomó licencia el año pasado, la universidad indicó que estaba revisando a “personas en Harvard” que aparecían en los documentos de Epstein “para evaluar qué acciones podrían estar justificadas”.

Los vínculos de Epstein con Harvard fueron el foco de un informe emitido por la institución en 2020, el cual llegó a la conclusión de que el financiero donó más de 9 millones de dólares a la universidad, en su mayoría para un centro fundado por el profesor de matemáticas y biología Martin Nowak. El informe no mencionó la relación entre Summers y Epstein. Harvard sancionó posteriormente a Nowak.

Debido a sus vínculos con Epstein, Summers recibió una prohibición de por vida por parte de la American Economic Association, una asociación académica sin fines de lucro dedicada a la investigación económica, en diciembre pasado.

La renuncia de Summers es la consecuencia más reciente de la divulgación de archivos sobre el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Las renuncias se han extendido por las comunidades académica, jurídica y empresarial.

En Reino Unido, el expríncipe Andrés y el exdiplomático Peter Mandelson fueron arrestados recientemente debido a sus conexiones con Epstein y su confidente, Ghislaine Maxwell.

