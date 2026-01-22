Harry Styles anuncia gira mundial 2026: Consulta las fechas

ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

La gira de Styles comienza el 16 de mayo con seis noches en Ámsterdam, seguidas de seis noches en Londres, dos en São Paulo, dos en Ciudad de México, 30 en el Madison Square Garden de Nueva York, dos en Melbourne y dos en Sídney, donde concluirá en diciembre.

Hay algunas oportunidades de preventa. La venta general para São Paulo comienza el miércoles y la venta para Ciudad de México comienza el 29 de enero.

La venta general para Ámsterdam, Londres, Melbourne, Sídney y muchas fechas en Nueva York comienza el 30 de enero. Las últimas fechas en Nueva York, del 10 al 31 de octubre, saldrán a la venta el cuatro de febrero.

Styles no es ajeno a las residencias. Durante su "Love on Tour" en 2022, realizó una serie de 15 noches en el Madison Square Garden, que Ticketmaster calificó como "el compromiso único de mayor recaudación en la historia del lugar".

La noticia de la gira "Together, Together" llega una semana después de que Styles revelara que su esperado cuarto álbum de estudio llegará el 6 de marzo.

Titulado "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al aclamado disco de synth pop de 2022 "Harry’s House", que le valió al exintegrante de One Direction el premio al álbum del año en los Premios Grammy 2023.

La portada de "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" presenta al artista de 31 años con una camiseta y jeans por la noche, de pie bajo una brillante bola de discoteca colgada afuera.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP