americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harry Styles anuncia gira mundial 2026: Consulta las fechas

NUEVA YORK (AP) — Harry Styles vuelve a salir de gira. El músico inglés anunció su gira "Together, Together" el jueves. Es una serie de 50 fechas compuesta por residencias en Europa, el Reino Unido, Brasil, México, Estados Unidos y Australia.

ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong)
ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

La gira de Styles comienza el 16 de mayo con seis noches en Ámsterdam, seguidas de seis noches en Londres, dos en São Paulo, dos en Ciudad de México, 30 en el Madison Square Garden de Nueva York, dos en Melbourne y dos en Sídney, donde concluirá en diciembre.

Los teloneros incluyen a Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, entre otros.

Hay algunas oportunidades de preventa. La venta general para São Paulo comienza el miércoles y la venta para Ciudad de México comienza el 29 de enero.

La venta general para Ámsterdam, Londres, Melbourne, Sídney y muchas fechas en Nueva York comienza el 30 de enero. Las últimas fechas en Nueva York, del 10 al 31 de octubre, saldrán a la venta el cuatro de febrero.

Styles no es ajeno a las residencias. Durante su "Love on Tour" en 2022, realizó una serie de 15 noches en el Madison Square Garden, que Ticketmaster calificó como "el compromiso único de mayor recaudación en la historia del lugar".

La noticia de la gira "Together, Together" llega una semana después de que Styles revelara que su esperado cuarto álbum de estudio llegará el 6 de marzo.

Titulado "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", es el primer proyecto de larga duración de Styles en cuatro años. Sigue al aclamado disco de synth pop de 2022 "Harry’s House", que le valió al exintegrante de One Direction el premio al álbum del año en los Premios Grammy 2023.

La portada de "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" presenta al artista de 31 años con una camiseta y jeans por la noche, de pie bajo una brillante bola de discoteca colgada afuera.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter