Harry Maguire recibe condena suspendida por incidente en Grecia en 2020

Los abogados de los demandantes pidieron al club de Maguire y a la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) que sancionen al jugador.

Al internacional inglés se le impuso originalmente una condena suspendida de 21 meses poco después del incidente, pero apeló el fallo, lo que dio lugar a un nuevo juicio en un tribunal de la isla de Siros, capital administrativa de la región.

El juicio de apelación se había aplazado varias veces, incluida una ocasión debido a una huelga de abogados.

Maguire, que cumple 33 años el jueves, fue declarado culpable de los cargos de causar lesiones corporales leves, insultar a agentes de policía, intento de soborno y violencia ilegal contra agentes de policía.

Maguire puede impugnar la decisión del miércoles ante el Tribunal Supremo de Grecia en Atenas.

El defensa central, que no estuvo presente en el juicio el miércoles, ha negado haber cometido irregularidades.

“En todo caso, mi familia, mis amigos y yo somos las víctimas”, dijo en 2020.

Pero un abogado que representa a los agentes de policía involucrados en el incidente de 2020 acusó a Maguire de mostrar arrogancia y falta de arrepentimiento.

Ioannis Paradissis afirmó a The Associated Press el miércoles: “Nunca se ha disculpado, ni una sola vez. Ni una sola disculpa. A día de hoy, tiene antecedentes penales”.

“Esperamos que su club y la Federación Inglesa de Fútbol tomen medidas contra él”, añadió. “¿Cómo es posible que alguien que ahora tiene antecedentes penales y ha sido condenado por actos de violencia contra agentes de policía siga participando en selecciones nacionales y en el equipo de Inglaterra? Es inaceptable”, agregó.

Paradissis también emitió un comunicado en nombre de los agentes de policía, quienes esperaban una disculpa como “un gesto elemental de respeto”.

“Es incompatible con los valores del deporte y con la condición de modelo a seguir que se espera que encarnen los deportistas de élite que una persona con antecedentes penales por violencia siga apareciendo como jugador de la Liga Premier y como figura pública a la que admiran jóvenes aficionados de todo el mundo”, añadió.

