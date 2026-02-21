Harry Kane marca 2 goles, comete penal y Bayern aguanta para mantener el liderato en la Bundesliga

Harry Kane del Bayern Munich celebra después de anotar durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre el Bayern Munich y el Eintracht Frankfurt en Munich, Alemania, el sábado 21 de febrero de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP) AP

Aleksandar Pavlović marcó temprano y el Bayern parecía navegar con comodidad cuando Kane anotó sus goles número 27 y 28 de la temporada en la liga, uno en cada tiempo.

La estrella de Inglaterra está acostumbrada a convertir penaltis, pero terminó concediendo uno por una falta sobre Oscar Höjlund cuando faltaban unos 15 minutos del tiempo reglamentario.

Jonathan Burkardt recortó distancias desde el punto penal en el 77, y Arnaud Kalimuendo aprovechó un malentendido entre Joshua Kimmich y Kim Min-jae para preparar un final de infarto en el 86.

El Bayern aguantó durante siete minutos de tiempo añadido para colocarse nueve puntos por delante del Borussia Dortmund, antes del partido del Dortmund en Leipzig más tarde.

Antes del saque inicial, Kane fue homenajeado por haber marcado 500 goles en su carrera con club y selección.

Alphonso Davies salió lesionado al inicio del segundo tiempo, y Jamal Musiala fue titular por primera vez en la liga con el Bayern esta temporada.

El gol de Rani Khedira en el primer tiempo fue suficiente para que el Union Berlin sorprendiera al Bayer Leverkusen 1-0 y pusiera fin a la racha de siete partidos sin perder de los visitantes en todas las competiciones. Fue la primera victoria del Union desde los triunfos consecutivos sobre el Colonia y el Leipzig en diciembre.

Además, el Augsburg se llevó una victoria 3-2 en Wolfsburg, y el Colonia frenó al Hoffenheim, que venía en gran forma, con un empate 2-2. Ragnar Ache anotó un candidato a gol de la temporada para el Colonia con una espectacular chilena.

