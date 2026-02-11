americateve

Harry Kane anota de nuevo y el Bayern regresa a las semifinales de la Copa Alemana

MUNICH, Alemania (AP) — Harry Kane volvió a marcar y el Bayern Múnich avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania por primera vez en seis años al vencer el miércoles 2-0 al RB Leipzig.

Nicolas Seiwald del Leipziz pelea por el balón con Michael Olise del Bayern Munich en el encuentro de cuartos de final de la Copa Alemana el miércoles 11 de febrero del 2026. (Sven Hoppe/dpa via AP)
El Bayern superó por 6-0 y 5-1 al Leipzig en la Bundesliga esta temporada, pero esta vez solo logró abrir el marcador a mitad de la segunda parte, con goles de Kane y el colombiano Luis Díaz con apenas tres minutos de diferencia.

Kane anotó su sexto tanto en la copa con un penal que engañó al arquero Maarten Vandevoordt a los 64 minutos.

Luego Díaz aprovechó un pase filtrado de Michael Olise para ampliar la ventaja, al vencer a Vandevoordt en un mano a mano.

El Bayern ha ganado 20 veces la Copa, pero la última vez que levantó este trofeo fue en la temporada 2019-20 y no había regresado a las semifinales desde entonces.

El campeón defensor Stuttgart, Bayer Leverkusen y Freiburg ya avanzaron a las semifinales.

___

