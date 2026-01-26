americateve

Harrison Bader y Gigantes acuerdan contrato de $20,5 millones por dos años, según fuente de AP

SAN FRANCISCO (AP) — El jardinero agente libre Harrison Bader y los Gigantes de San Francisco acordaron un contrato de 20,5 millones de dólares por dos años, dijo el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

ARCHIVO - Harrison Bader, de los Filis de Filadelfia, corre durante el juego de béisbol del 26 de septiembre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso y no había sido anunciado.

Bader, de 31 años, bateó para .277 con 17 jonrones, 54 carreras impulsadas y un OPS de .796 en 146 juegos combinados con Minnesota y Filadelfia la temporada pasada, estableciendo máximos de carrera en todas esas categorías.

Fue especialmente productivo para los Filis después de que lo adquirieron en la fecha límite de cambios del 31 de julio, bateando para .305 con un OPS de .824 en 50 juegos para los campeones del Este de la Liga Nacional.

Bader, un jardinero central ganador del Guante de Oro con San Luis en 2021, jugó en las tres posiciones de los jardines para los Mellizos la temporada pasada. Filadelfia lo utilizó estrictamente en el central, donde ha pasado la mayor parte de su carrera.

Bateador derecho, Bader tiene un promedio de bateo de .247 en su carrera con 88 cuadrangulares, 322 carreras impulsadas, 105 bases robadas y un OPS de .714 en nueve temporadas de Grandes Ligas con los Cardenales, Yankees, Rojos, Mets, Mellizos y Filis.

