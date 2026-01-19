americateve

Harden anota 36 puntos y los Clippers vencen 110-106 a los Wizards para su sexta victoria al hilo

WASHINGTON (AP) — James Harden anotó 36 puntos, y cuando finalmente falló un par de tiros libres importantes en los segundos finales, el balón regresó directamente a él mientras los Clippers de Los Ángeles superaron 110-106 a los Wizards de Washington el lunes para su sexta victoria consecutiva.

James Harden, centro, de los Clippers de Los Ángeles, encesta entre Justin Champagnie, izquierda, y Alex Sarr (20), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 19 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
James Harden, centro, de los Clippers de Los Ángeles, encesta entre Justin Champagnie, izquierda, y Alex Sarr (20), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 19 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Harden encestó dos tiros libres con 36,9 segundos restantes para darle a los Clippers una ventaja de 108-106, y después de que los equipos intercambiaron posesiones sin anotar, Kyshawn George falló un triple para Washington. Harden recibió una falta con 5,9 segundos restantes. En ese momento, había encestado 16 de 16 desde la línea, pero falló ambos tiros libres.

Los Wizards no pudieron asegurar el rebote, y el balón cayó nuevamente en manos de Harden, quien recibió otra falta y esta vez acertó ambos tiros para asegurar la victoria.

Washington ha perdido siete juegos de forma consecutiva.

Aunque los dos equipos han estado yendo en direcciones opuestas últimamente, este juego estuvo cerrado prácticamente todo el tiempo. La bandeja de Harden puso a los Clippers arriba por tres, pero Khris Middleton recibió una falta mientras lanzaba un triple con 57,6 segundos restantes, y encestó los tres tiros libres para empatar a 106.

Los Clippers jugaron sin el lesionado Kawhi Leonard por segundo juego consecutivo. Trae Young (rodilla, cuádriceps) aún no ha participado desde que fue traspasado a Washington desde Atlanta.

Alex Sarr lideró a los Wizards con 28 puntos. George tuvo 18 unidades, seis asistencias y seis rebotes, pero falló un trío de tiros clave en los últimos minutos para Washington.

Los Clippers ganaron a pesar de lanzar cinco de 28 desde larga distancia. Encestaron 33 de 38 tiros libres y superaron a los Wizards 60-38 en la pintura.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

