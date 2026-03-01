americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harden anota 22 puntos con el pulgar roto y los Cavaliers vencen 106-102 a los Nets

NUEVA YORK (AP) — James Harden anotó 22 puntos tras volver a la alineación con un pulgar roto y los Cavaliers de Cleveland rompieron una racha de dos derrotas con una victoria el domingo 106-102 sobre los Nets de Brooklyn.

El alero de los Nets de Brooklyn Josh Minott salta para bloquear el disparo del alero de los Cavaliers de Cleveland Naeqwan Tomlin en el encuentro del 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El alero de los Nets de Brooklyn Josh Minott salta para bloquear el disparo del alero de los Cavaliers de Cleveland Nae'qwan Tomlin en el encuentro del 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Harden se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar a principios de la semana. Se recuperó y encestó 5 de 9 tiros de campo, 4 de 7 desde la línea de 3 puntos y 8 de 12 desde la línea de tiros libres, además tuvo nueve rebotes y ocho asistencias. Se lesionó en la victoria en casa el martes por 109-94 sobre Nueva York. Las radiografías del miércoles mostraron una fractura no desplazada de la falange distal. Los Clippers de Los Ángeles enviaron al veterano a Cleveland el 4 de febrero.

Jarrett Allen anotó 20 unidades y Evan Mobley sumó 16 tantos y 13 rebotes, mientras los Cavaliers mejoraron a 12-1 en sus últimos 13 partidos contra los Nets. Sam Merrill terminó con 15 puntos y Dennis Schroder aportó 10.

Michael Porter Jr. anotó 26 tantos atinando 10 de 17 en tiros, y Danny Wolf agregó 23 puntos y nueve rebotes para Brooklyn, que perdió su octavo partido consecutivo y el undécimo de sus últimos 13. Nolan Traore contribuyó con 17 puntos y Grant Nelson con 11, y los Nets cayeron a 15-45 en la temporada.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter