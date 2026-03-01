Harden anota 22 puntos con el pulgar roto y los Cavaliers vencen 106-102 a los Nets

El alero de los Nets de Brooklyn Josh Minott salta para bloquear el disparo del alero de los Cavaliers de Cleveland Nae'qwan Tomlin en el encuentro del 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Harden se perdió dos partidos después de fracturarse el pulgar a principios de la semana. Se recuperó y encestó 5 de 9 tiros de campo, 4 de 7 desde la línea de 3 puntos y 8 de 12 desde la línea de tiros libres, además tuvo nueve rebotes y ocho asistencias. Se lesionó en la victoria en casa el martes por 109-94 sobre Nueva York. Las radiografías del miércoles mostraron una fractura no desplazada de la falange distal. Los Clippers de Los Ángeles enviaron al veterano a Cleveland el 4 de febrero.