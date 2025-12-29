americateve

Harbaugh espera que Jackson regrese tras gran victoria de Huntley: 'Si Lamar está listo, jugará'

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — John Harbaugh dijo que invitó a algunos entrenadores y jugadores a ver el partido entre Pittsburgh y Cleveland que podría haber eliminado a sus Ravens de Baltimore de los playoffs.

John Harbaugh, head coach de los Ravens de Baltimore, observa durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Packers de Green Bay, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Matt Ludtke)
Cuando los Browns ganaron, salvando la temporada de Baltimore por ahora, la reacción fue la esperada.

"Fue una locura, hombre. Fue ruidoso", afirmó Harbaugh. "Fue genial. Todos estaban saltando, emocionados y felices. Muchos abrazos".

Ahora es momento de volver al trabajo para los Ravens, quienes increíblemente tienen la oportunidad de ganar la División Norte de la Conferencia Americana el domingo por la noche cuando jueguen en Pittsburgh. Para mantenerse con vida, Baltimore necesitaba una victoria en Green Bay el fin de semana pasado y una derrota de los Steelers. Ambos resultados ocurrieron.

Los Ravens (8-8) vencieron 41-24 a los Packers el sábado por la noche a pesar de la ausencia de Lamar Jackson. El quarterback ha estado cuidando una lesión en la espalda, pero Tyler Huntley mejoró a 2-0 como titular esta temporada y Derrick Henry corrió para 216 yardas y cuatro touchdowns.

Luego, los Browns lograron una sorpresa de 13-6 contra Pittsburgh el domingo. Harbaugh dijo que no estaba viendo ese juego como un entrenador.

"Estoy en modo fan, para ser honesto contigo", comentó. "Estoy quejándome de las jugadas".

Harbaugh dijo que tendrá una mejor idea el miércoles sobre el estado de Jackson para este próximo juego, pero el entrenador de Baltimore descartó la idea de que el éxito de Huntley haría que los Ravens dudaran en traer de vuelta a Jackson.

"El hecho de que tengamos mucha confianza en Tyler es un gran positivo, un verdadero plus, pero no influye en si Lamar juega", expresó Harbaugh. "Si Lamar está listo para jugar, él jugará".

Jackson se ha perdido cuatro juegos esta temporada debido a problemas de isquiotibiales y espalda, pero jugó a principios de este mes cuando los Ravens perdieron en casa ante Pittsburgh, 27-22.

La revancha será el último juego de toda la temporada regular de la NFL, un gran escaparate en la televisión nacional.

Eso después de que ambos equipos lucharon durante gran parte de la temporada y ninguno pudo despegarse con la división.

"Es una gran oportunidad. Jugaremos un partido de campeonato de división el domingo", manifestó Harbaugh. "Hemos trabajado duro para llegar a esta posición. Hay muchos caminos diferentes en el fútbol americano, y hay muchos caminos diferentes en la vida, y este es el camino de la temporada 2025. Así que aquí estamos, y nuestro objetivo es aprovecharlo al máximo".

Es la segunda temporada consecutiva que los Steelers y los Ravens juegan un partido de eliminación. Baltimore venció a Pittsburgh 28-14 en los playoffs en enero.

Si Jackson puede jugar, esta será una oportunidad para él de superar un tramo difícil. Se lesionó el isquiotibial en la semana cuatro, y para cuando regresó, Baltimore estaba 2-5. Los Ravens ganaron sus primeros cuatro juegos después de su regreso, pero él lidió con otros problemas de salud y aún no ha tenido una semana completa de práctica desde principios de noviembre.

Las derrotas en casa ante Cincinnati, Pittsburgh y Nueva Inglaterra significaron que los Ravens enfrentaban la eliminación cuando fueron a Green Bay, y Jackson se perdió la segunda mitad del juego contra los Patriots. No pudo jugar contra los Packers, pero Harbaugh dijo que hubo progreso la semana pasada con su lesión de espalda.

"No estaba nada bien al principio de la semana, y mejoró a medida que avanzaba la semana", comentó Harbaugh. "Eso fue motivo de optimismo".

