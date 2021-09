“Happening” gana León de Oro en Venecia, Cruz mejor actriz

Diwan es la sexta mujer que ha dirigido una película ganadora del León de Oro. Otras incluyen a Chloé Zhao (“Nomadland”), Margarethe Von Trotta (“Marianne & Juliane”), Agnès Varda (“Vagabond”), Mira Nair (“Monsoon Wedding”) y Sofia Coppola (“Somewhere”).

“Fue la mano de Dios” de Sorrentino, basada en una tragedia personal formativa, se llevó la medalla de plata, mientras que Campion ganó el León de Plata a la mejor dirección por su épica de época “The Power of the Dog”. Es la segunda vez que gana un segundo lugar en Venecia. La primera fue en 1990 por “An Angel at My Table” (“Un ángel en mi mesa”), una película biográfica de Janet Frame.

“Es increíble recibir un premio de ustedes”, dijo Campion, dirigiéndose al jurado que estaba a su lado. “Ustedes han puesto el listón muy, muy alto para mí en el cine, Bong, Chloé”.

Penélope Cruz recibió la Copa Volpi a la mejor actriz por su interpretación de una madre primeriza en “Madres paralelas”. Le agradeció a su director y colaborador habitual por “inspirarme todos los días con tu búsqueda de la verdad”.

“Has creado magia de nuevo y no podría estar más agradecida y orgullosa de ser parte de ella”, continuó Cruz. “Te adoro”.

Gyllenhaal obtuvo el premio al mejor guion por su adaptación de la novela de 2008 de Elena Ferrante “The Lost Daughter” (“La niña perdida”), que es tanto su primer guion como su primera película como directora.

“No puedo decirles lo emocionada que estoy de estar aquí”, dijo. “Me casé en Italia, en Puglia. Descubrí que estaba embarazada de mi segunda hija en Italia. Y realmente mi vida como directora y guionista y mi película nació aquí en este teatro”.

Gyllenhaal dijo que su película es “italiana en sus huesos” a pesar de que fue filmada en Grecia y en inglés.

“En cierto modo, como mujeres, nacimos con un acuerdo de guardar silencio y Ferrante rompió ese acuerdo”, dijo Gyllenhaal. “Tuve la misma sensación al ver ‘The Piano’ (‘La lección de piano’) cuando estaba en la escuela secundaria”.

John Arcilla fue galardonado con la Copa Volpi al mejor actor por “On The Job: The Missing 8”.

En la última década, el festival se ha restablecido como la plataforma de lanzamiento preeminente para los aspirantes a premios. “Nomadland” de Zhao ganó el León de Oro el año pasado y más tarde se alzó con los Oscar a la mejor película y dirección. Además de Zhao y Bong, quien fungió como presidente, el jurado también incluyó a los actores Sarah Gadon y Cynthia Erivo y los directores Saverio Costanzo (“My Brilliant Friend”) y Alexander Nanau (“Collective”).

En la sección Horizontes, que destaca a cineastas emergentes, “Pilgrims” de Laurynas Bareisa ganó mejor película. El premio al mejor actor fue para Piseth Chhun por “White Building” y el de mejor actriz para Laure Calamy por “A plein temps” (“Full Time”), que también le mereció a Éric Gravel el premio al mejor director.

La ceremonia de premiación cierra el primer gran festival de cine de la temporada de otoño (boreal) que hasta ahora parece ser un éxito rotundo, a pesar de la variante delta. Los protocolos de seguridad de COVID fueron estrictos y las películas sólidas.

Pero Venecia también llevó con éxito el glamour a una alfombra roja menos concurrida de lo habitual, pero compensada con momentos virales, desde un abrazo tierno y burlón entre los coprotagonistas Oscar Isaac y Jessica Chastain, hasta el debut en la alfombra roja de Jennifer Lopez y Ben Affleck, aunque quizás debería llamarse un segundo debut, pues la pareja reavivó un romance que terminó hace 18 años.

