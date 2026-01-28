Han pasado tres meses y la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Al fin y al cabo, los abogados de Trump dijeron a la corte que la rapidez era esencial en un tema central para la agenda económica del presidente republicano. Señalaron una declaración del secretario del Tesoro Scott Bessent de que "cuanto más se retrase un fallo final, mayor será el riesgo de una disrupción económica".

Sin embargo, han pasado casi tres meses desde los argumentos y la corte no tiene reuniones programadas en más de tres semanas.

Nadie sabe con certeza qué está sucediendo entre los nueve magistrados, varios de los cuales expresaron escepticismo sobre la legalidad de los aranceles durante los argumentos en noviembre. Pero el cronograma para decidir el caso ahora parece más o menos típico y podría reflejar el intercambio normal que ocurre no solo en los casos más grandes, sino en casi todas las disputas que los jueces escuchan.

Los expertos dudan de que los jueces están demorando su decisión, posponiendo un fallo potencialmente incómodo contra Trump.

"La gente sospecha este tipo de cosas de vez en cuando, pero no estoy al tanto de casos en los que tengamos más que especulaciones", estimó Jonathan Adler, profesor de derecho en el College of William & Mary en Williamsburg, Virginia.

El lapso de tiempo por sí solo tampoco apunta a un resultado u otro.

Una posible explicación, declaró Carter Phillips, un abogado con 91 argumentos ante la corte suprema, "es que la corte está más dividida de lo que parecía durante el argumento oral y el quinto voto está vacilando".

Incluso si la opinión mayoritaria ha sido redactada y más o menos acordada por cinco o más miembros de la corte, una opinión separada, probablemente en disidencia, podría ralentizar las cosas, dijo Phillips.

La semana pasada, la corte emitió dos opiniones en casos que se argumentaron en octubre. Los nueve jueces estuvieron de acuerdo con el resultado, una situación que típicamente permite que las decisiones se emitan relativamente rápido. Pero una opinión separada en cada caso probablemente retrasó la decisión.

La corte generalmente se está moviendo más lentamente quizás debido a la avalancha de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha llevado a los jueces. El primer caso argumentado no se decidió hasta enero de este año. Típicamente, eso ocurre en diciembre, si no en noviembre.

En los últimos 20 años, el tiempo promedio de respuesta para una opinión de la Corte Suprema fue de poco más de tres meses, según datos recopilados por Adam Feldman, creador de Empirical SCOTUS. El cronograma ha aumentado en los últimos años, con la corte emitiendo la mitad o más de sus casos en junio.

Los tiempos de decisión pueden variar mucho. La corte puede moverse rápidamente, especialmente en casos con plazos externos estrictos: el caso histórico Bush v. Gore que efectivamente decidió la elección presidencial de 2000 tomó poco más de un día. El caso reciente sobre TikTok tomó siete días.

En el extremo superior, cuando los jueces están en sus propios cronogramas, los casos pueden tardar mucho más en resolverse. Gundy v. Estados Unidos, un caso argumentado en 2018 sobre cómo se administra el registro de delincuentes sexuales, tardó más de ocho meses en decidirse.

Decisiones importantes sobre la expansión de los derechos de armas, la revocación de Roe vs. Wade y el fin de la acción afirmativa en las admisiones universitarias se emitieron de seis a ocho meses después de que se argumentaron los casos.

También está sin decidir hasta ahora un segundo caso importante en el que la corte aceleró su ritmo sobre la redistribución de distritos en Luisiana y el futuro de una disposición clave de la Ley de Derechos de Votación.

El caso de los aranceles adquirió urgencia adicional porque las consecuencias se estaban viendo en tiempo real, de maneras que han sido tanto positivas como negativas.

"Como muchos, esperaba que la Corte Suprema apresurara la decisión", destacó Marc Busch, experto en política y derecho de comercio internacional en la Universidad de Georgetown. "Pero no es una sorpresa en el sentido de que tienen hasta junio y muchos temas que resolver".

Las preguntas sobre la separación de poderes centrales en el caso son complicadas. Cualquiera que sea la decisión de la mayoría, probablemente habrá una disidencia y ambas partes estarán calibrando cuidadosamente su redacción.

"Es el lenguaje al final del día lo que hará que esto sea más o menos significativo", dijo.

Mientras los jueces sopesan el caso, Trump continúa invocando la amenaza de los aranceles, exaltando sus virtudes y refiriéndose al caso como el más importante de la corte.

"Esperaría, como mucha gente, que los jueces hayan estado observando las amenazas de aranceles sobre Groenlandia y se den cuenta de la gravedad de este momento", comentó Busch.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP