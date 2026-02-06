americateve

Han asistido a los 60 Super Bowls y este año podría ser el último

KENNEBUNK, Maine, EE.UU. (AP) — No se sentiría como el Super Bowl para ellos si no estuvieran todos allí. Y esta podría ser la última vez que lo hagan todos juntos.

ARCHIVO — Los miembros del club Nunca Falta a un Super Bowl, de izquierda a derecha, Tom Henschel, Gregory Eaton y Don Crisman, posan para una fotografía grupal durante un almuerzo de bienvenida, en Atlanta, el viernes 1 de febrero de 2019. (Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution vía AP, archivo)
ARCHIVO — Los miembros del club "Nunca Falta a un Super Bowl", de izquierda a derecha, Tom Henschel, Gregory Eaton y Don Crisman, posan para una fotografía grupal durante un almuerzo de bienvenida, en Atlanta, el viernes 1 de febrero de 2019. (Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution vía AP, archivo)

Eso es lo que tres viejos amigos estaban asimilando justo antes del Super Bowl de este año. El trío de octogenarios son los únicos fanáticos que quedan en el exclusivo club de "nunca se han perdido un Super Bowl".

Don Crisman de Maine, Gregory Eaton de Michigan y Tom Henschel de Florida regresaron para otro gran juego este año. Pero dos de ellos están lidiando con el hecho de que los años avanzan y la movilidad disminuye, lo que significa que probablemente sea la última vez.

El juego de este año enfrenta a los Seahawks de Seattle contra los Patriots de Nueva England en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el domingo. Crisman, un fanático de los Patriots desde que la franquicia comenzó, estaba emocionado de ver a su equipo en el juego por duodécima vez, estableciendo un récord.

"Definitivamente este será el último", dijo Crisman, quien hizo el viaje con su hija, Susan Metevier. “Llegamos a 60.”

Envejeciendo

Crisman, quien conoció a Henschel por primera vez en el Super Bowl de 1983, cumple 90 años este año. Mientras tanto, Henschel, de 84 años, ha sido ralentizado por un derrame cerebral. Ambos dijeron que esta es la última vez que harán el viaje cada vez más costoso al juego, aunque los miembros del grupo han dicho eso antes. Por su parte, Eaton, de 86 años, planea seguir yendo mientras todavía pueda físicamente.

Eaton, quien dirige una empresa de transporte terrestre en Detroit, es el único miembro del grupo que no está retirado. Y todavía le gustaría finalmente ver a sus queridos Lions de Detroit llegar a un Super Bowl.

Aun así, los tres dijeron que han reducido el tiempo que dedican cada año al viaje. Crisman solía pasar una semana en la ciudad anfitriona, disfrutando de la pompa y la ceremonia. Hoy en día, se trata solo del juego, no del alboroto.

"Ya no vamos por una semana, vamos por tres o cuatro días", dijo Crisman.

Eaton también admite que el precio y el alboroto del gran juego se han vuelto demasiado.

"Creo que todos son grandes, todos son divertidos. Simplemente se ha vuelto tan comercial. Es un viaje de 10,000 dólares ahora", expresó.

Rivalidades amistosas a lo largo de los años

Henschel dijo que el Super Bowl de este año sería el más desafiante para él debido a su derrame cerebral, pero estaba emocionado de ver a Eaton y Crisman una vez más.

Eaton conoció a Crisman y Henschel a mediados de la década de 2010 después de años de asistir al Super Bowl por separado. Y Henschel y Crisman tienen una rivalidad de larga data: sus equipos favoritos respectivos, los Steelers de Pittsburgh y los Patriots de Nueva Inglaterra, son rivales de la AFC.

Los fanáticos han asistido a todos los juegos desde el primer Campeonato Mundial AFL-NFL, como se conocían los dos primeros Super Bowls en ese momento, en 1967. A veces se han sentado juntos en el pasado, pero la logística lo hace imposible algunos años.

Pero este año se trataba solo de poder ir al juego, dijo Henschel.

"No hablo ni camino bien", comentó.

Un club cada vez más reducido

El club de personas que nunca se han perdido un Super Bowl una vez incluyó a otros fanáticos, ejecutivos, miembros de los medios e incluso encargados del campo, pero a medida que ha pasado el tiempo, el grupo se ha reducido. El fotógrafo John Biever, quien ha fotografiado todos los Super Bowls, también planea dejar que su racha termine en 60.

Los tres fanáticos cuentan historias de juegos pasados que a menudo se centran menos en la acción en el campo que en el mundo diferente donde se llevaron a cabo los antiguos Super Bowls. Henschel consiguió un boleto de 12 dólares para el Super Bowl de 1969 el día del juego. Crisman soportó un viaje en tren de 24 horas a Miami para el Super Bowl de 1968. Eaton, quien es afroamericano, recuerda los muchos años antes de que Doug Williams se convirtiera en el primer mariscal de campo negro en ganar un Super Bowl en 1988.

Metevier, la hija de Crisman, nació el año del primer Super Bowl y creció con la racha de su padre como una constante en su vida. Está ansiosa por ir a un último juego con él.

"Es un poco agridulce. Se trata de los recuerdos", dijo Metevier. "No se trata solo del fútbol, es algo más".

El hijo de Crisman, Don Crisman Jr., dijo que está de acuerdo con que su padre haga el viaje mientras todavía pueda.

"Sabes, está un poco mayor, pero como yo lo veo, si fuera yo y pudiera moverme y pudiera ir, seguro que iría", afirmó.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

