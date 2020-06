"Hamilton" y "El fantasma" no volverán a Londres hasta 2021

LONDRES (AP) — Algunos de los espectáculos más grandes del West End de Londres, incluyendo “Hamilton” y “The Phantom of the Opera” (“El fantasma de la ópera”), no reabrirán hasta el próximo año, anunciaron el miércoles los productores, mientras que organismos de las artes advierten que Gran Bretaña enfrenta una “catástrofe cultural” debido a la pandemia del coronavirus.