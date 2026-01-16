Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de carrera tras difícil temporada de debut con Ferrari

Compartir en:









El británico Lewis Hamilton, piloto de la F1 y copropietario de los Broncos de Denver, espera el inicio de un partido ante los Jaguars de Jacksonville, el domingo 21 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey) AP

Los ingenieros de carrera son los miembros del personal que más a menudo están en contacto con los pilotos en la pista, discutiendo incidentes de la competición, configuración del bólido y estrategia. Las conversaciones por radio entre Hamilton y Adami fueron objeto de cuestionamientos durante la decepcionante temporada 2025 del piloto británico.

Este mes, antes del inicio de las pruebas de pretemporada, la escudería italiana informó que Adami trabajaría con su academia de pilotos y supervisaría las pruebas en coches antiguos de F1, sin nombrar a un reemplazo.

El equipo “desea agradecer a Riccardo por su compromiso y contribución en su papel en pista y le desea mucho éxito en su nueva posición”, añadió Ferrari en un comunicado que no mencionó a Hamilton por nombre.

“El nombramiento del nuevo ingeniero de carrera para el auto #44 se anunciará a su debido tiempo.”

Hamilton, siete veces campeón del mundo, negó tener problemas en su relación con Adami, quien anteriormente trabajó con el cuatro veces campeón Sebastian Vettel. Pero a veces sus conversaciones por radio daban indicios de frustración.

En su primera carrera juntos en el Gran Premio de Australia, Hamilton pidió a Adami que lo dejara en paz porque sentía que lo distraían con información que no necesitaba.

En el Gran Premio de Miami disputado en mayo, Hamilton preguntó si el equipo podría tener una “pausa para el té” mientras Ferrari se tomaba su tiempo para decidir la estrategia. En Mónaco, Hamilton preguntó si Adami estaba molesto con él y pareció no obtener respuesta. Por primera vez en su carrera, el piloto británico no terminó en el podio en un Gran Premio durante todo el año, su primera temporada tras una mudanza que causó revuelo desde Mercedes. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP