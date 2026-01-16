americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de carrera tras difícil temporada de debut con Ferrari

MARANELLO, Italia (AP) — Lewis Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de carrera que le hablará por radio en la Fórmula uno, después de que Riccardo Adami fue trasladado a otro puesto en Ferrari.

El británico Lewis Hamilton, piloto de la F1 y copropietario de los Broncos de Denver, espera el inicio de un partido ante los Jaguars de Jacksonville, el domingo 21 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey)
El británico Lewis Hamilton, piloto de la F1 y copropietario de los Broncos de Denver, espera el inicio de un partido ante los Jaguars de Jacksonville, el domingo 21 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jack Dempsey) AP

Los ingenieros de carrera son los miembros del personal que más a menudo están en contacto con los pilotos en la pista, discutiendo incidentes de la competición, configuración del bólido y estrategia. Las conversaciones por radio entre Hamilton y Adami fueron objeto de cuestionamientos durante la decepcionante temporada 2025 del piloto británico.

Este mes, antes del inicio de las pruebas de pretemporada, la escudería italiana informó que Adami trabajaría con su academia de pilotos y supervisaría las pruebas en coches antiguos de F1, sin nombrar a un reemplazo.

El equipo “desea agradecer a Riccardo por su compromiso y contribución en su papel en pista y le desea mucho éxito en su nueva posición”, añadió Ferrari en un comunicado que no mencionó a Hamilton por nombre.

“El nombramiento del nuevo ingeniero de carrera para el auto #44 se anunciará a su debido tiempo.”

Hamilton, siete veces campeón del mundo, negó tener problemas en su relación con Adami, quien anteriormente trabajó con el cuatro veces campeón Sebastian Vettel. Pero a veces sus conversaciones por radio daban indicios de frustración.

En su primera carrera juntos en el Gran Premio de Australia, Hamilton pidió a Adami que lo dejara en paz porque sentía que lo distraían con información que no necesitaba.

En el Gran Premio de Miami disputado en mayo, Hamilton preguntó si el equipo podría tener una “pausa para el té” mientras Ferrari se tomaba su tiempo para decidir la estrategia. En Mónaco, Hamilton preguntó si Adami estaba molesto con él y pareció no obtener respuesta.

Por primera vez en su carrera, el piloto británico no terminó en el podio en un Gran Premio durante todo el año, su primera temporada tras una mudanza que causó revuelo desde Mercedes.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter