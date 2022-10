Hamilton conversa con Mercedes sobre extensión multianual

No es el caso del siete veces campeón.

Associated Press

Associated Press

“Cada año tienes que preguntarte a ti mismo si estás dispuesto a dar lo que hiciste cuando iniciaste o incluso más. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo tu tiempo para preparar y entrenar y trabajar con el equipo para dar resultados?”, dijo Hamilton. “Si llega un momento en el que llego y simplemente cumplo, por estar, entonces es cuando ya no pertenezco y no merezco un lugar aquí, y es cuando debería parar. Me pregunto si seré capaz de hacer lo que sea necesario y sí, quiero hacerlo, la respuesta es, sí.

“Obviamente tenemos un campeonato que necesitamos recuperar y me encanta la misión y el reto con mi equipo”.

Hamilton, quien ostenta el récord de victorias en la Fórmula 1 con 103 desde que debutó en 2003, dominó la última carrera del año pasado, en Abu Dhabi, en un duelo directo con Verstappen por el campeonato.

Una bandera amarilla tardía puso en marcha una serie de eventos en los que el director de carrera, despedido desde entonces, rompió el protocolo en sus decisiones, lo que finalmente permitió que el holandés superara a Hamilton tanto en la carrera como en el campeonato de pilotos.

Hamilton desapareció de la escena pública por casi dos meses, lo que causó especulaciones de que abandonaría el deporte motor. Y con todos sus intereses externos, el mundo de la moda, la música, el cine, temas relacionados con la justicia social y recientemente sus inversiones en grupo en un equipo de la NFL, hay suficientes cosas para que Hamilton se mantenga ocupado.

Dice que no sabe cómo se verán los próximos cinco años para él, solo que quiere estar enfocado en correr al máximo nivel por las siguientes temporadas.

“Esto es en lo que estoy concentrado. No estoy en una relación, no tengo hijos. Este es mi bebé en este momento”, dijo Hamilton.

PRÁCTICA

Carlos Sáinz Jr. encabezó el 1-2 de Ferrari en la primera práctica del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, la jornada de la escudería se empañó cuando Charles Leclerc sufrió una colisión. El monegasco tiene una ventaja de dos puntos sobre el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, en la lucha por el segundo sitio en el campeonato de pilotos.

La primera sesión de prácticas incluyó a varios pilotos de reserva por segunda semana consecutiva. Liam Lawson estuvo en un bólido de AlphaTauri, Logan Sargeant volvió a correr por Williams y Nick de Vries estuvo al volante de Mercedes.

Alpine empleó a Jack Dohan y Pietro Fittipaldi condujo por Haas.

Jack Doohan se retiró en los albores, luego que se hallaron “anomalías” en su motor, mientras que Fittipaldi provocó que se izara una bandera roja luego de detenerse en la pista.

Fuente: Associated Press