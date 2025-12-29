americateve

Hamás dice que su portavoz de larga data murió tras un ataque israelí en agosto

BEIRUT, Líbano (AP) — Hamás confirmó el lunes que su portavoz de larga data fue asesinado tras un ataque israelí en agosto en Gaza, la primera vez que el grupo armado palestino reconoce públicamente la muerte de una de sus figuras más prominentes.

Disfrazado de Santa Claus, el palestino Murad Murad, de 38 años, pasa junto a un edificio destruido durante operaciones aéreas y terrestres israelíes en Gaza, el 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)
El 31 de agosto, Israel informó que sus fuerzas habían matado a Hudhayfa al-Kahlout, apodado “Abu Obeida”, en un ataque aéreo en Gaza. Hamás no dijo cómo fue asesinado ni cuándo.

El anuncio se produjo mientras el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preveían reunirse en Florida el lunes, mientras Washington busca un nuevo impulso para su acuerdo de alto el fuego en Gaza, que podría estar en peligro de estancarse antes de una complicada segunda fase.

Abu Obeida era una de las figuras más reconocibles del ala armada de Hamás, las Brigadas Qassam, desde que el grupo arrebató el control de Gaza en 2007 del grupo rival Fatah. A menudo entregaba declaraciones enmascarado, especialmente durante grandes escaladas, marcando el tono del mensaje amenazante y la postura de Hamás hacia Israel.

Su visibilidad lo convirtió en una figura conocida entre los palestinos y en toda la región durante casi dos décadas. El ejército israelí dijo que era clave en el aparato de medios y propaganda de Hamás, afirmando que el ataque que lo mató se basó en inteligencia israelí sobre su paradero.

El lunes, Hamás difundió un video en Telegram presentando al nuevo portavoz del grupo, quien dijo que era el nuevo Abu Obeida y que había heredado el apodo. El hombre, usando una máscara como su predecesor, no dio su nombre real.

Sin embargo, indicó la negativa de Hamás a desarmarse, en violación del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos vigente desde octubre.

“Nuestro pueblo se está defendiendo y no entregará sus armas mientras la ocupación permanezca”, dijo el portavoz.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó después de un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron unos 250.

Desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, el Ministerio de Salud de Gaza dice que 414 personas han sido asesinadas y 1.142 han resultado heridas en el enclave costero. El número total de muertes palestinas por la guerra de dos años es de al menos 71.266.

El ministerio, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, en general, son considerados confiables por la comunidad internacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

