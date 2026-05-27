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Hallan vivos a 5 aldeanos desaparecidos más de una semana en una cueva inundada de Laos

BANGKOK (AP) — Cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos durante más de una semana fueron hallados con vida, informaron los rescatistas el miércoles, pero otros dos están desaparecidos.

En esta imagen, distribuida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistras tratan de llegar a las personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos, el 26 de mayo de 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP)
En esta imagen, distribuida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistras tratan de llegar a las personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos, el 26 de mayo de 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP) AP

Los lugareños entraron en la cueva en la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida y dejaron atrapadas a siete personas, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People, que ha trabajado estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate, declaró a The Associated Press que cinco personas fueron encontradas a salvo y con vida, pero otras dos siguen desaparecidas, y la búsqueda continuará para localizarlas.

“Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró”, afirmó Luanglath en un mensaje de voz.

Un video publicado por un grupo de rescate tailandés involucrado en la misión parecía mostrar el momento en que los buzos salieron del agua y descubrieron a los aldeanos atrapados. En las imágenes, los lugareños, cada uno con una linterna frontal, estaban sentados sobre una roca rodeada por agua de la inundación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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