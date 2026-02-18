americateve

Hallan sin vida a veterinario que desapareció durante inundaciones en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas hallaron el miércoles sin vida a un veterinario que desapareció el pasado fin de semana cuando realizaba tareas de ayuda durante las inundaciones que han afectado al noroeste de Colombia por el paso de un frente frío por el Caribe.

ARCHIVO - Residentes transportan pollos tras el desbordamiento del río Sinú en Montería, Colombia, el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, archivo)
ARCHIVO - Residentes transportan pollos tras el desbordamiento del río Sinú en Montería, Colombia, el 10 de febrero de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, archivo) AP

El veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, fue hallado en la pequeña zona rural La Garrapata, a 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Montería, indicó en un comunicado del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se trata del mismo sector en el que Rivero fue arrastrado el sábado por las “fuertes corrientes de un caño”, agregó el reporte.

Rivero desapareció mientras adelantaba labores de apoyo humanitario en el marco de la emergencia climática que ha perjudicado a más de 6.000 animales, incluidos perros, gatos y ganado.

Al menos 11 personas han muerto por las inundaciones ocurridas hace dos semanas en varios departamentos del norte y noroeste del país, según cifras oficiales. Más de 182.000 personas resultaron damnificadas y 1.100 viviendas destruidas.

La búsqueda y rescate del cuerpo de Rivero incluyó el despliegue de la Armada, la policía y los bomberos, usando botes, drones y búsqueda física con gancho y cuerda dentro de las áreas inundadas y los caudales.

FUENTE: AP

