americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hallan restos humanos al noroeste de México donde desaparecieron 10 trabajadores de mina canadiense

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal de México informó el viernes de la localización de “cuerpos y restos humanos” al sur del estado noroccidental de Sinaloa, en una zona donde las autoridades buscaban a 10 trabajadores de una mina canadiense de oro y plata desaparecidos desde finales de enero.

El comunicado de la fiscalía no dijo cuántos cadáveres o restos se habían localizado y sólo indicó que uno de los cuerpos “cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas”, aunque se trabaja para confirmar su identidad.

Este departamento también informó de la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a la desaparición de los trabajadores.

La fiscalía de Sinaloa detalló que el hallazgo fue en la comunidad de El Verde, en Concordia —el municipio donde está la mina— pero tampoco detalló número de cuerpos encontrados.

Esa zona montañosa al sur de Sinaloa es uno de los muchos puntos de este estado del Pacífico que desde hace más de un año es escenario de una sangrienta guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Después del secuestro, que coincidió con el ataque a dos diputados federales en Culiacán, capital de Sinaloa, el gobierno mexicano incrementó la presencia de fuerzas armadas en el estado y lanzó un operativo para localizar a los trabajadores.

El pasado 28 de enero, la minera Vizsla Silver informó del secuestro de diez personas de sus instalaciones, dijo haberlo notificado a las autoridades y que sus equipos de “gestión de crisis” trabajaban activamente para garantizar la seguridad de los involucrados. En ese comunicado informaba también de la suspensión temporal de ciertas actividades.

La Cámara de Comercio de Canadá en México manifestó la preocupación por la integridad de los colaboradores de la minera, rechazó “cualquier acto de violencia” y recordó en una nota de prensa que desde la entidad se impulsa “la inversión de empresas canadienses en México siempre bajo el marco del estado de derecho”.

Las explotaciones mineras en México han sido tradicionalmente objetivo del acoso del crimen organizado. Los distintos cárteles han ofrecido o impuesto su protección en algunas explotaciones y han llegado a controlar otras, por ejemplo, en el estado de Michoacán.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter