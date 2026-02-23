americateve

Hallan restos de helicóptero militar de Perú desaparecido y confirman muerte de sus 15 tripulantes

LIMA (AP) — Los restos de un helicóptero militar de Perú que transportaba 15 personas fueron hallados el lunes en un distrito de la costa sur del Pacífico con todos los tripulantes fallecidos luego que la víspera la aeronave perdió contacto radial y fue declarada desaparecida, informaron las autoridades.

En un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que el helicóptero MI-17, que realizaba una “misión programada", fue ubicado en la localidad de Chala, cerca del lugar de su destino. Entre los fallecidos hay cuatro militares y siete menores de edad. La aeronave había partido de la ciudad de Pisco.

Por ahora no hay detalles sobre las razones de por qué se estrelló la aeronave.

La institución militar indicó el domingo que el helicóptero perdió contacto radial, por lo que activó un sistema de búsqueda que incluyó patrullas de fuerzas especiales terrestres acompañadas de agentes policiales.

Los helicópteros MI-17 son aeronaves de combate de fabricación rusa de transporte mediano que han sido adquiridas por diversos gobiernos peruanos entre 1990 y 2014.

FUENTE: AP

