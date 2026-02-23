Hallan restos de helicóptero militar de Perú desaparecido y confirman muerte de sus 15 tripulantes

Compartir en:









En un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que el helicóptero MI-17, que realizaba una “misión programada", fue ubicado en la localidad de Chala, cerca del lugar de su destino. Entre los fallecidos hay cuatro militares y siete menores de edad. La aeronave había partido de la ciudad de Pisco.

Por ahora no hay detalles sobre las razones de por qué se estrelló la aeronave.

La institución militar indicó el domingo que el helicóptero perdió contacto radial, por lo que activó un sistema de búsqueda que incluyó patrullas de fuerzas especiales terrestres acompañadas de agentes policiales.

La aeronave llevaba ayuda a una zona afectada por recientes lluvias que han provocado daños en casas, pero también iba a realizar apoyo para el entrenamiento de paracaidistas militares.

En octubre, otro helicóptero MI-17 se desplomó en una zona rica en oro donde abunda la minería ilegal. En el percance murió un jefe militar encargado de combatir ese delito.

Los helicópteros MI-17 son aeronaves de combate de fabricación rusa de transporte mediano que han sido adquiridas por diversos gobiernos peruanos entre 1990 y 2014.

FUENTE: AP