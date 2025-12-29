americateve

Hallan el cuerpo de integrante de familia española tras hundimiento de bote en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Rescatistas indonesios recuperaron el cuerpo de una víctima femenina que se cree forma parte de la familia de un entrenador de fútbol español y sus tres hijos, quienes desaparecieron después de que un bote turístico se hundiera hace tres días.

En esta foto, publicada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) el lunes 29 de diciembre de 2025, rescatistas colocan en una ambulancia un cuerpo recuperado del agua donde se hundió un bote turístico cerca de la isla de Padar en Labuán Bajo, Indonesia. (BASARNAS vía AP)
El equipo de rescate descubrió el cadáver el lunes poco después del amanecer, flotando cerca de las aguas del norte de la isla Serai —aproximadamente a 1 kilómetro del lugar del hundimiento—, luego de que un residente local avistara a la víctima, indicó Fathur Rahman, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.

Dijo que el cuerpo fue transportado a un hospital en Labuán Bajo —una ciudad por la que se ingresa al Parque Nacional de Komodo, en el este de Indonesia— para su identificación.

"Los familiares de la víctima se sumaron a la ambulancia para asegurar la identificación a través de procedimientos médicos y forenses", expresó Rahman.

Las vacaciones familiares en el área del parque se tornaron trágicas para Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, de 44 años, cuando el bote que también transportaba a su esposa, sus cuatro hijos, cuatro tripulantes y un guía local, se hundió el viernes por la noche tras sufrir una falla en el motor durante un viaje dentro del parque, el cual atrae a miles de visitantes internacionales para bucear, hacer senderismo y ver la vida silvestre.

La esposa de Martín y otro hijo, junto con cuatro tripulantes y un guía local, fueron rescatados en las horas posteriores al incidente. Pero Martín, sus dos hijos y otra hija, de 9, 10 y 12 años, no han sido encontrados.

Rahman dijo que la esposa de Martín, Andrea, su hija menor, Mar, y otros sobrevivientes están en buen estado de salud y que las autoridades investigan la causa del percance.

El Parque Nacional de Komodo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas prístinas y el dragón de Komodo, que se encuentra en peligro de extinción.

La operación de búsqueda, en su cuarto día el lunes, continúa para los miembros restantes de la familia. Las labores han sido reforzadas con casi 100 personas, apoyadas por la policía y la Armada, que registraban cuatro sectores en botes inflables, barcos de la Armada y embarcaciones de rescate con la asistencia de pescadores y residentes locales. También se desplegaron buzos.

El área de búsqueda se había duplicado desde la inicial, centrada en un radio de 9 kilómetros (5,6 millas) desde el lugar del hundimiento, donde los equipos de rescate encontraron los restos del bote, señaló Rahman. La ley indonesia exige que las búsquedas continúen durante siete días, y pueden extenderse si es necesario.

En un comunicado en la red social X, el club de fútbol Valencia CF expresó sus condolencias, calificando la tragedia como una pérdida devastadora para el club y su comunidad.

La Liga de España expresó su más sentido apoyo en un mensaje de solidaridad, mientras que otros clubes de fútbol, incluidos el Real Madrid y el Barcelona, también ofrecieron sus condolencias.

Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas, donde los barcos son una forma común de transporte. Con estándares de seguridad laxos y problemas de sobrecarga, frecuentemente hay accidentes.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

