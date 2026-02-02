Hallan cuerpos de cuatro mujeres decapitadas en República Dominicana

Compartir en:









El portavoz de la policía, Diego Pesqueira, indicó que las víctimas son haitianas y fueron halladas en la parte sur de la frontera. Añadió que las autoridades dominicanas están investigando una de las cuatro muertes, ya que sólo se encontró un cuerpo en el lado dominicano.

Pesqueira indicó que los investigadores creen que las mujeres fueron asesinadas y luego arrojadas a un río que arrastró los cuerpos y los depositó donde fueron encontrados posteriormente.

Añadió que las autoridades dominicanas detuvieron a un hombre que negó su participación y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional de Haití. No quedó claro de inmediato si el hombre fue acusado.

Si bien la violencia de las pandillas sigue aumentando en Haití, es raro este tipo de hallazgos.

FUENTE: AP