Hallan 8 cabezas humanas en zona rural del suroeste de Ecuador

El hallazgo ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana, cuando agentes realizaban un patrullaje en la carretera de un recinto en la población Naranjal —250 kilómetros al suroeste de la capital, Quito— en la costera provincia del Guayas, declaró el comandante local, el coronel Marcelo Castillo.

Las cabezas cercenadas se encontraron en dos sacos de yute y correspondían a personas de sexo masculino, relató el mando policial. Un letrero que decía “prohibido robar” acompañaba a los bultos, agregó.

El crimen, según información preliminar de la policía, no se habría perpetrado en ese lugar, pues las víctimas provienen de la aledaña provincia costera Manabí, aseguró el coronel Castillo.

Manabí es una de las zonas más violentas de Ecuador y, junto a otras del perfil costero, registra un aumento de la violencia desde inicios de 2021 por disputas entre grupos delictivos vinculados a cárteles del narcotráfico transnacional, por las rutas de trasiego y distribución de drogas, de acuerdo con versiones oficiales.

A inicios de 2026, un hallazgo similar sorprendió en una playa turística de Puerto López, en Manabí, pese a que al cierre del año previo el gobierno declaró un estado de excepción que moviliza a las fuerzas de seguridad y restringe ciertos derechos.

La violencia dejó un saldo de 9.216 asesinados el año pasado, cuando Ecuador rompió el récord de muertes violentas. La mayor parte se produjeron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

FUENTE: AP