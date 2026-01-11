americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hallan 5 cabezas colgadas en una playa de peligrosa población del suroeste de Ecuador

QUITO (AP) — La policía de Ecuador informó el domingo el hallazgo de cinco cabezas desmembradas en la playa de una peligrosa población del suroeste del país andino, en medio de una ola de violencia imparable y un estado de excepción declarado por el gobierno.

Las cabezas —que estaban colgadas con sogas entre dos soportes de madera— fueron localizadas junto a un letrero en la playa de Puerto López, en la portuaria provincia de Manabí, señaló un reporte de la policía enviado a los medios, sin precisar más detalles.

Puerto López es un puerto pesquero artesanal ubicado 780 kilómetros al suroeste de Quito donde, según las autoridades, operan redes nacionales de narcotráfico que tienen vínculos con cárteles transnacionales que han utilizado a pescadores y sus pequeñas embarcaciones para sus actividades ilícitas.

Esto ha desencadenado episodios violentos en toda la provincia por la disputa del control del territorio y de las rutas para el tráfico de drogas.

Imágenes reproducidas por medios digitales ecuatorianos dejaron ver la sangrienta escena. El letrero de advertencia estaba dirigido a supuestos extorsionadores de pescadores de la población, que la policía atribuye a un conflicto entre grupos criminales.

El sábado, un día antes del hallazgo, la policía había informado en redes sociales que se realizaron acciones de control y supervisión en Puerto López para prevenir delitos, en medio de un estado de excepción declarado en nueve de las 24 provincias del país, incluida Manabí. La medida busca de contrarrestar la espiral de violencia sobre todo en zonas costeras y restringe ciertos derechos ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio.

Los controles en esa población costera aumentaron porque dos semanas previas se produjo una masacre que dejó seis muertos, y un segundo ataque armado dejó igual cantidad de fallecidos en Manta, también en la provincia de Manabí.

Con ello, Ecuador cerró el 2025 como el año más violento de su historia al registrar más de 9.000 homicidios según cifras oficiales, superando el récord que había alcanzado en 2023 con 8.248 muertes, y 2024 cerró con 7.063.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter