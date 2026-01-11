Hallan 5 cabezas colgadas en una playa de peligrosa población del suroeste de Ecuador

Compartir en:









Las cabezas —que estaban colgadas con sogas entre dos soportes de madera— fueron localizadas junto a un letrero en la playa de Puerto López, en la portuaria provincia de Manabí, señaló un reporte de la policía enviado a los medios, sin precisar más detalles.

Puerto López es un puerto pesquero artesanal ubicado 780 kilómetros al suroeste de Quito donde, según las autoridades, operan redes nacionales de narcotráfico que tienen vínculos con cárteles transnacionales que han utilizado a pescadores y sus pequeñas embarcaciones para sus actividades ilícitas.

Esto ha desencadenado episodios violentos en toda la provincia por la disputa del control del territorio y de las rutas para el tráfico de drogas.

Imágenes reproducidas por medios digitales ecuatorianos dejaron ver la sangrienta escena. El letrero de advertencia estaba dirigido a supuestos extorsionadores de pescadores de la población, que la policía atribuye a un conflicto entre grupos criminales.

El sábado, un día antes del hallazgo, la policía había informado en redes sociales que se realizaron acciones de control y supervisión en Puerto López para prevenir delitos, en medio de un estado de excepción declarado en nueve de las 24 provincias del país, incluida Manabí. La medida busca de contrarrestar la espiral de violencia sobre todo en zonas costeras y restringe ciertos derechos ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio.

Los controles en esa población costera aumentaron porque dos semanas previas se produjo una masacre que dejó seis muertos, y un segundo ataque armado dejó igual cantidad de fallecidos en Manta, también en la provincia de Manabí.

Con ello, Ecuador cerró el 2025 como el año más violento de su historia al registrar más de 9.000 homicidios según cifras oficiales, superando el récord que había alcanzado en 2023 con 8.248 muertes, y 2024 cerró con 7.063. FUENTE: AP