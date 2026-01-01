Hallan 3 asesinados vestidos como mineros en zona más rica de oro de Perú pero azotada por crimen

El incidente ocurre en medio de un estado de excepción que ha desplegado hace dos años a militares en la provincia de Pataz, debido al avance del crimen organizado que ha provocado ataques a bienes de la minería formal, incluidos robos de mineral aurífero, asesinatos y explosiones.

La fiscalía indicó en sus redes sociales que los cuerpos de tres hombres fueron hallados con impactos de bala en la bocamina “Papagayo”, en la provincia de Pataz. La minera Poderosa añadió en un comunicado enviado a The Associated Press que su personal de seguridad se acercó a la bocamina tras escuchar disparos y encontró los cadáveres.

La minera indicó que los fallecidos “habrían ingresado de manera ilegal a la zona de minado con la intención de sustraer mineral, por lo que se dio aviso inmediato a la policía”. Añadió que “el enfrentamiento se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área”.

Fotografías y videos difundidos por la prensa local mostraban dentro de una bocamina a los cadáveres con botas de mineros, pantalones cortos e impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

La fiscalía señaló que la policía inspecciona el lugar, verifica las cámaras de videovigilancia e investiga el suceso como un homicidio. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de la ciudad de Trujillo, la capital de la región La Libertad, donde también está ubicada la provincia de Pataz.

Hace una semana, el presidente interino José Jerí promulgó una cuestionada ley, aprobada antes por el Congreso, que extendió hasta fines de 2026 un permiso para que miles de mineros informales operen zonas de las que extraen oro y cobre sin ser castigados, pese a la advertencia de expertos que aseguran que esas actividades atraen la delincuencia organizada, la contaminación con mercurio, la deforestación y la trata de personas.

La provincia de Pataz está azotada varios años por la delincuencia organizada que, según la policía, en asociación con algunos mineros informales extraen oro y cobre o roban los minerales de otros mineros de operaciones medianas o de grandes mineras. En 2024 y 2025 ocurrieron dos eventos diferentes que dejaron 29 trabajadores mineros informales asesinados, en crímenes que no han sido esclarecidos en su totalidad.

En Pataz existen alrededor de 1.200 socavones de hasta tres kilómetros dentro de las montañas y donde trabajan más de 70.000 mineros ilegales junto a otras tres empresas mineras formales, de acuerdo con el gobierno.

La fiscalía afirma que la minería ilegal mueve unos 7.000 millones de dólares anuales, mucho más que los 1.200 millones de dólares anuales aproximados del narcotráfico. En Perú, según expertos, los tres delitos en los que está involucrado el crimen organizado son la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas.

Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, de las cuales 40 toneladas se elaboran de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.

