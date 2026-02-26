Hallan 171 cuerpos en fosas comunes en la República Democrática del Congo, dice funcionario

ARCHIVO - Ciudadanos burundeses que trabajan en Uvira, República Democrática del Congo, y que no pudieron regresar a su país debido a combates, hacen fila para cruzar la frontera el 14 de diciembre de 2025, hacia Burundi. (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo) AP

El gobernador de la provincia de Kivu del Sur, Jean-Jacques Purusi, informó que las autoridades hallaron dos fosas comunes con al menos 171 cadáveres en los barrios de Kiromoni y Kavimvira, en las afueras de la ciudad oriental de Uvira.

“En esta etapa, hemos identificado dos sitios: una fosa común que contiene aproximadamente 30 cuerpos en Kiromoni, no lejos de la frontera con Burundi del lado congoleño, y otra en Kavimvira, donde se encontraron 141 cuerpos”, declaró Purusi por teléfono a The Associated Press.

La AP no pudo verificar de manera independiente la afirmación. El portavoz del M23 no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La Secretaría Ejecutiva de la Red Local para la Protección de Civiles, un grupo de la sociedad civil en la región, señaló el jueves que quería visitar las fosas comunes, pero el ejército se lo impidió.

La información recopilada hasta ahora indica que las víctimas fueron asesinadas por rebeldes del M23, apuntó Yves Ramadhani, vicepresidente del grupo.

El gobernador y el grupo de la sociedad civil alegaron que los rebeldes mataron a las personas porque sospechaban que pertenecían al ejército congoleño o a una milicia progubernamental.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han acusado al ejército y al M23 de cometer ejecuciones extrajudiciales y abusos.

El M23 tomó el control de Uvira en diciembre tras una ofensiva rápida. Más de 1.500 personas murieron y unas 300.000 fueron desplazadas, según autoridades regionales.

Posteriormente, el grupo rebelde anunció que se retiraría de la ciudad, en lo que dijo era una “medida unilateral de fomento de la confianza” solicitada por Estados Unidos para facilitar el proceso de paz.

La República Democrática del Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar al M23, que ha crecido de cientos de miembros en 2021 a aproximadamente 6.500 combatientes, según la ONU.

Más de 100 grupos armados compiten por afianzarse en el este de la República Democrática del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, especialmente el M23. El conflicto ha generado una de las crisis humanitarias más significativas del mundo, con más de 7 millones de personas desplazadas, según la agencia de la ONU para los refugiados.

Pese a la firma de un acuerdo entre los gobiernos congoleño y ruandés, orquestado por Estados Unidos, y a las negociaciones en curso entre los rebeldes y la República Democrática del Congo, los combates continúan en varios frentes del este del país, con numerosas bajas civiles y militares.

Banchereau informó desde Dakar, Senegal. Los periodistas de The Associated Press Ruth Alonga en Goma, República Democrática del Congo, y Janvier Barhahiga en el mismo país, contribuyeron a este desapacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP