Haitiano fallece en centro de detención en EEUU con dolor de muelas sin tratar, dice su hermano

FLORENCE, Arizona, EE.UU. (AP) — Un haitiano recluido durante meses en un centro de detención de inmigración de Arizona murió en un hospital el lunes después de no recibir atención por una infección dental, declaró su hermano el miércoles.

ARCHIVO - Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)
ARCHIVO - Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) AP

Emmanuel Damas, de 56 años, le dijo al personal médico del Centro Correccional de Florence que le dolía una muela a mediados de febrero, pero no fue enviado a un dentista, según su hermano, Presly Nelson.

Nelson cree que el personal del centro no se tomó en serio las quejas de su hermano, aunque se trataba de una afección tratable. Nelson manifestó que esperaría una muerte así en países con menor acceso a la atención médica, pero no en Estados Unidos.

“Como país — ahora soy estadounidense — creo que podemos hacerlo mejor que eso”, manifestó.

Damas figura entre al menos nueve personas que han muerto este año bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) no respondió de momento a correos electrónicos solicitándole sus comentarios. El ICE había indicado que esperaba emitir un comunicado de prensa el miércoles.

Más temprano, funcionarios del ICE anunciaron la muerte del mexicano Alberto Gutiérrez Reyes, quien había estado en un centro de detención del ICE en California y falleció en el hospital el 27 de febrero después de reportar dolor en el pecho y falta de aire.

La concejal Christine Ellis, de la ciudad de Chandler —una estadounidense de origen haitiano que es enfermera titulada—, señaló que la familia de Damas se comunicó con ella después de su muerte.

“Como profesional de la salud, estoy absolutamente consternada de que hubiera personal con licencia médica trabajando allí y permitiera que esas cosas sucedieran", manifestó Ellis. "No me parece lógico”.

En un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado Maricopa aparecía el miércoles que la causa de la muerte de Damas estaba “pendiente”.

Ellis indicó que Damas fue puesto bajo custodia del ICE en septiembre y poco después fue trasladado al Centro Correccional de Florence, de seguridad media, donde permaneció detenido varios meses, incluso después de que se le negara su solicitud de asilo.

CoreCivic, una empresa penitenciaria con fines de lucro que opera el centro de Florence, no respondió a los correos electrónicos solicitándole comentarios.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

