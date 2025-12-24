americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hackers prorrusos se atribuyen un ciberataque al servicio postal francés

PARÍS (AP) — Un grupo de hackers prorrusos se atribuyó la responsabilidad de un importante ciberataque que detuvo las entregas de paquetes por parte del servicio postal nacional de Francia pocos días antes de Navidad, dijo la fiscalía el miércoles.

ARCHIVO - Una vista general de un edificio del servicio postal nacional de Francia, La Poste, en París, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Foto/Bertrand Combaldieu, Archivo)
ARCHIVO - Una vista general de un edificio del servicio postal nacional de Francia, La Poste, en París, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Foto/Bertrand Combaldieu, Archivo) AP

Después de la reivindicación del grupo de ciberdelincuentes conocido como Noname057, la agencia de inteligencia francesa DGSI asumió la investigación del ataque cibernético, informó la fiscalía de París en un comunicado a The Associated Press.

El grupo ha sido acusado de otros ciberataques en Europa, incluyendo uno en las fechas de una cumbre de la OTAN en Holanda y sitios del gobierno francés. Fue el objetivo de una gran operación policial europea a principios de este año.

Los sistemas informáticos centrales del servicio postal nacional francés La Poste fueron desconectados el lunes en un ciberataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS, que aún no se había resuelto completamente para la mañana del miércoles, dijo la empresa.

Los trabajadores postales no pudieron rastrear las entregas de paquetes, y los pagos en línea en la rama bancaria de la empresa también se vieron interrumpidos. Fue un duro golpe para La Poste, que entregó 2.600 millones de paquetes el año pasado y emplea a más de 200.000 personas, durante la temporada más ocupada del año.

Francia y otros aliados europeos de Ucrania alegan que Rusia está llevando a cabo una campaña de "guerra híbrida" para sembrar división en las sociedades occidentales y socavar su apoyo a Ucrania. La AP ha rastreado más de 145 incidentes, incluyendo sabotajes, asesinatos, ciberataques, desinformación y otros actos hostiles que agotan cada vez más los recursos policiales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter