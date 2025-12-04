americateve

Hachimura aporta triple al final tras pase de James y Lakers superan a Raptors 123-120

TORONTO (AP) — Rui Hachimura encestó un triple tras un pase de LeBron James cuando el tiempo expiraba, para dar el jueves a los Lakers de Los Angeles una victoria de 123-120 sobre los Raptors de Toronto.

Rui Hachimura, de los Lakers de Los Ángeles, hace el enceste del triunfo sobre los Raptors de Toronto, frente a Brandon Ingram, el jueves 4 de diciembre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Rui Hachimura, de los Lakers de Los Ángeles, hace el enceste del triunfo sobre los Raptors de Toronto, frente a Brandon Ingram, el jueves 4 de diciembre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

La asistencia a Hachimura aseguró que llegara a su fin la racha récord de la NBA de James, de 1.297 duelos consecutivos anotando cifras de dos dígitos en la temporada regular. Terminó con ocho puntos, al atinar sólo cuatro de 17 disparos.

No encestó en sus cinco intentos de triple y no cobró tiros libres. Su asistencia a Hachimura fue la undécima.

Austin Reaves anotó 44 puntos, 22 en el tercer cuarto, y los Lakers se sobrepusieron a la ausencia de Luka Doncic.

Después de que Brandon Ingram de Toronto falló una bandeja con 23 segundos restantes en el cuarto periodo, James pasó a Hachimura en la esquina para el tiro ganador. Fue el único enceste de Hachimura en el último cuarto.

Deandre Ayton anotó 17 puntos, Jake LaRavia tuvo 14, mientras que Hachimura y Nate Smith Jr. facturaron 12 cada uno. Los Lakers se recuperaron de la derrota sufrida en casa el lunes ante Phoenix para ganar por octava vez en nueve partidos.

