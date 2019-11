¿Habla de más Buttigieg sobre su servicio militar?

Como es de esperar, el alcalde de South Bend, Indiana, trata de explotar al máximo los siete meses que estuvo en Afganistán como oficial del servicio de inteligencia del ejército. Al hacerlo, no obstante, debe mantener un delicado equilibrio, dejando en claro que sirvió a su patria pero sin pasarse de la raya y exagerar su aporte.

Se cuida de no decir que es un veterano de combate, pero hace notar que corrió peligros. Otro que buscó la nominación demócrata pero ya quedó fuera de la contienda, Seth Moulton, marcó diferencias entre el servicio de Buttigieg y el suyo. Moulton estuvo cuatro veces en Irak. Y un ex comandante que piensa que Buttigieg tiene derecho a decir que es un veterano de combate, considera que no debería usar un rifle en su aviso.

A medida que gana terreno en la contienda, es previsible que surjan controversias acerca del uso que hace de su servicio militar.

Buttigieg tocó el tema con periodistas durante un recorrido recienten por Iowa. “Sentía que estaba en combate cuando sonaba la alarma anunciando la caída de un cohete”, expresó. “Pero no me siento preparado para usar esa expresión”.

Buttigieg y Tulsi Gabbard son los dos únicos aspirantes a la nominación demócrata con experiencia militar.

Buttigieg se alistó como voluntario en el ejército y de inmediato se le reconoció su inteligencia. El coronel retirado Guy Hollingsworth lo designó como jefe de un grupo de analistas que debían seguir el dinero que usaban células terroristas.

Si bien el suyo fue trabajo más bien de oficina, decenas de veces salió de la Zona Verde extremadamente fortificada, lo que le permite decir que es un veterano de combate, según Hollingsworth.

Durante esas actividades, Buttigieg, con equipo antibalas y un rifle M4 a su lado, dirigía un grupo de oficiales que recorría las caóticas calles de Kabul en camionetas blindadas.

“Esa es la definición de combate: cuando te internas en una zona hostil”, expresó Hollingsworth. “Es un veterano de combate”.

Las calles de Kabul planteaban muchos peligros para los vehículos estadounidenses. A veces la gente actuaba agresivamente al ver que viajaban soldados de Estados Unidos o terminaban junto a vehículos estacionados que podían tener explosivos.

“Cada vez que uno salía en un vehículo, no importa qué tan cerca fuese, incluso a seis cuadras, te encontrabas en situaciones de vida o muerte”, sostuvo el coronel retirado Paul Karweik, que sucedió a Hollingsworth como supervisor de Buttigieg.

El alcalde de South Bend, no obstante, jamás disparó un tiro ni le dispararon a él. Por eso Buttigieg prefiere no decir que es veterano de combate.

Esto no quiere decir que Buttigieg no explote su servicio militar frente a rivales que no sirvieron en las fuerzas armadas.

“No tengo que organizar un desfile militar para ver una caravana porque integré caravanas en Afganistán cuando este presidente grababa una temporada de ‘Celebrity Apprentice´”, dijo Buttigieg en Iowa.

Afirmó también que vio “cosas peores que un tuit con errores ortográficos”. Aludía a los tuits de Trump, quien consiguió que le postergasen cinco veces el servicio militar y nunca sirvió.

De todos modos, Buttigieg tiene que cuidarse de no pasarse de la raya.

Moulton dijo que sus cuatro misiones en Irak son una demostración de liderazgo superior a la de Buttigieg.

“Es bueno que Pete haya servido, pero hay un mundo de diferencia entre manejar un Chevy Suburban por Kabul, donde muchos extranjeros caminan por las calles sin problemas, y enfrentar al enemigo en combate”, manifestó Moulton al Washington Examiner en septiembre.

Moulton declinó ser entrevistado para este despacho.

Hollingsworth dijo que Buttigieg describe acertadamente su servicio, pero que de todos modos se expone a ser criticado, sobre todo por el uso del rifle, que puede hacer pensar que estuvo realmente en combate.

“Si fuese por mí, no usaría eso”, dijo el militar. “La mayor parte del tiempo no estaba rodeado de armas, jugándose la vida”.