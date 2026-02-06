americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Habitantes de Mississippi llevan casi dos semanas sin electricidad tras tormenta invernal

OXFORD, Mississippi, EE.UU. (AP) — Casi dos semanas después de que una tormenta de hielo dejara sin electricidad su hogar, Barbara Bishop todavía no puede encender las luces y su refrigerador está lleno de comida que ya se ha echado a perder.

Clint Oldfield, voluntario de Eight Days of Hope, corta la rama de un árbol el viernes 6 de febrero de 2026 en Oxford, Misisipi. (AP Foto/Sophie Bates)
Clint Oldfield, voluntario de Eight Days of Hope, corta la rama de un árbol el viernes 6 de febrero de 2026 en Oxford, Misisipi. (AP Foto/Sophie Bates) AP

Bishop, de 79 años, y su esposo George Bishop, de 85 años, viven en una zona rural cerca de Oxford, Mississippi, donde los árboles se partieron por el peso del hielo y derribaron cables del tendido eléctrico, haciendo que los caminos fueran casi intransitables.

Mientras la tormenta azotaba la región, los Bishop acogieron a su hijo, nieta y dos niños, cuyas casas perdieron tanto la electricidad como el agua.

La familia soportó días de frío intenso con nada más que un calentador de gas. Durante algunos días, también perdieron el agua.

"Ha sido uno de esos momentos en los que sólo tienes que apretar los dientes y aguantar", expresó Bishop.

Casi 20.000 clientes seguían sin electricidad en el norte de Mississippi el viernes, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional. Aproximadamente 180.000 hogares y negocios en Mississippi perdieron el suministro poco después de que la tormenta azotara la región a finales del mes pasado.

El condado de Lafayette, donde se encuentra Oxford, tenía el mayor número de clientes sin electricidad de cualquier condado el viernes, con alrededor de 4.200, seguido por el condado de Tippah con cerca de 3.500. Los condados de Panola, Yalobusha y Tishomingo tenían más de 2.000 clientes sin electricidad.

Después de días de frío intenso, las temperaturas en Oxford alcanzaron los 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) el viernes, pero los trozos de hielo aún cubrían el suelo en áreas sombreadas.

Los árboles caídos fueron apilados a los lados de las caminos, algunos quemados y aún humeantes. Aunque gran parte del daño había sido despejado, en algunos lugares los cables aún colgaban bajos sobre los caminos y yacían esparcidos en los estacionamientos. En todas partes, las ramas de los árboles colgaban de manera precaria.

Al otro lado de la calle de los Bishop, Russ Jones y su esposa no tienen electricidad ni agua. Durante días usaron cubos de cinco galones llenos de agua para descargar los inodoros, cocinaron en su estufa de gas y se mantuvieron calientes junto a su chimenea.

"Ha sido un shock para el sistema", comentó Russ, agregando que él y su esposa comenzaron a quedarse con amigos que tienen electricidad hace unos días.

El viernes, el jardín de Russ estaba lleno de voluntarios de Eight Days of Hope, una organización sin fines de lucro que responde a desastres naturales. Los voluntarios despejaron ramas de árboles rotas y retiraron un gran árbol que había caído en el patio trasero de Russ.

La organización llegó días después de la tormenta y ha ayudado a docenas de propietarios a limpiar sus jardines y reparar techos dañados. También ha servido más de 16.000 comidas gratuitas.

Russ dijo que fue un alivio saber que tenía una cosa menos de qué preocuparse. Cuando un voluntario le entregó una camiseta gratis y una manta para su esposa, Russ contuvo las lágrimas.

"Es simplemente más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado", manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

Régimen cubano anuncia programa especial para explicar medidas ante crisis de combustible y presiones de EE. UU.

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter