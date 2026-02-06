Habitantes de Mississippi llevan casi dos semanas sin electricidad tras tormenta invernal

Clint Oldfield, voluntario de Eight Days of Hope, corta la rama de un árbol el viernes 6 de febrero de 2026 en Oxford, Misisipi. (AP Foto/Sophie Bates) AP

Bishop, de 79 años, y su esposo George Bishop, de 85 años, viven en una zona rural cerca de Oxford, Mississippi, donde los árboles se partieron por el peso del hielo y derribaron cables del tendido eléctrico, haciendo que los caminos fueran casi intransitables.

Mientras la tormenta azotaba la región, los Bishop acogieron a su hijo, nieta y dos niños, cuyas casas perdieron tanto la electricidad como el agua.

La familia soportó días de frío intenso con nada más que un calentador de gas. Durante algunos días, también perdieron el agua.

"Ha sido uno de esos momentos en los que sólo tienes que apretar los dientes y aguantar", expresó Bishop.

Casi 20.000 clientes seguían sin electricidad en el norte de Mississippi el viernes, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional. Aproximadamente 180.000 hogares y negocios en Mississippi perdieron el suministro poco después de que la tormenta azotara la región a finales del mes pasado.

El condado de Lafayette, donde se encuentra Oxford, tenía el mayor número de clientes sin electricidad de cualquier condado el viernes, con alrededor de 4.200, seguido por el condado de Tippah con cerca de 3.500. Los condados de Panola, Yalobusha y Tishomingo tenían más de 2.000 clientes sin electricidad.

Después de días de frío intenso, las temperaturas en Oxford alcanzaron los 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit) el viernes, pero los trozos de hielo aún cubrían el suelo en áreas sombreadas.

Los árboles caídos fueron apilados a los lados de las caminos, algunos quemados y aún humeantes. Aunque gran parte del daño había sido despejado, en algunos lugares los cables aún colgaban bajos sobre los caminos y yacían esparcidos en los estacionamientos. En todas partes, las ramas de los árboles colgaban de manera precaria.

Al otro lado de la calle de los Bishop, Russ Jones y su esposa no tienen electricidad ni agua. Durante días usaron cubos de cinco galones llenos de agua para descargar los inodoros, cocinaron en su estufa de gas y se mantuvieron calientes junto a su chimenea.

"Ha sido un shock para el sistema", comentó Russ, agregando que él y su esposa comenzaron a quedarse con amigos que tienen electricidad hace unos días.

El viernes, el jardín de Russ estaba lleno de voluntarios de Eight Days of Hope, una organización sin fines de lucro que responde a desastres naturales. Los voluntarios despejaron ramas de árboles rotas y retiraron un gran árbol que había caído en el patio trasero de Russ.

La organización llegó días después de la tormenta y ha ayudado a docenas de propietarios a limpiar sus jardines y reparar techos dañados. También ha servido más de 16.000 comidas gratuitas.

Russ dijo que fue un alivio saber que tenía una cosa menos de qué preocuparse. Cuando un voluntario le entregó una camiseta gratis y una manta para su esposa, Russ contuvo las lágrimas.

"Es simplemente más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado", manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP