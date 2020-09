"Fue una muerte muy triste": fallece anciana atrapada entre escombros de derrumbe en Habana Vieja

A las 12:20 meridiano se derrumbó parte del techo del inmueble, colapsando la cubierta de la entreplanta y sepultando entre los escombros a Elena y sus mascotas afectivas, los gatos que la acompañaban.

Según la vecina Lucinda, de 68 años de edad, residente en Aguacate, esquina Amargura, “Elena residía sola con sus gatos. Era una persona agradable que casi no salía de su apartamento. Cuando escuchamos el estruendo, todos nos asustamos y salimos. Luego nos dimos cuenta que faltaban Elena y sus gaticos, no sé cuántos eran. Fue una muerte muy triste, todavía no comprendo cómo pasó”.

El Barrio Habla El Barrio Habla Otro derrumbe en La Habana Vieja, en las calles Amargura y Aguacate Posted by ADN Cuba on Monday, September 28, 2020

Vicky, responsable de la galería de arte particular radicada en los bajos del inmueble desplomado, dijo a CubaNet que el edificio está en mal estado hace más de 30 años y que ya había sido declarado inhabitable por amenaza de derrumbe.

“El intendente nos prometió que nos iban a reubicar en otras viviendas, pero eso no se cumplió. Vamos a ver si con la desgracia de hoy, cumplen la promesa y nos dan casas. El resto del edificio está a punto de desplomarse”, señaló la mujer, de 32 años.

Los derrumbes en Cuba, particularmente en La Habana, se han vuelto habituales. El último desplome mortal ocurrió el pasado 16 de septiembre en Cuba y Acosta, Habana Vieja, donde falleció la Señora Rosa Martía Sortis Cuella, de 69 años de edad.

El 27 de enero de 2020, en el barrio de Jesús María, también en Habana Vieja, murieron las niñas María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, de 12 años las dos primeras y de 11 años la última, al desplomarse un balcón sobre la vía pública.