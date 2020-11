Fallece en La Habana exsecretario de Ricardo Alarcón acusado de "espionaje"

Delgado, quien es allegado a la familia, escribió junto a algunas imágenes: “Buen viaje mi querido papá joven. EPD (en paz descanse) Miguel Álvarez. Abrazos a mis hermanitos Maylen Alvarez Arce, Noel Alvarez y Mauricio Alvarez. Besos a Mechy”.

Álvarez Sánchez falleció producto de un cáncer que sufría desde hace algún tiempo y por el que estuvo agonizando en una cárcel cubana, a dónde el régimen lo envió en 2012 acusado de “espionaje” en un “oscuro” proceso, según reclamó a finales de septiembre su hijo Noel Álvarez, residente en México.

A los pocos días de la denuncia de Noel, a quien las autoridades no habían permitido ni siquiera hablar por teléfono con su padre, que se encontraba en la Sala de Penados del Hospital Nacional debido al empeoramiento de su enfermedad, el Gobierno otorgó una licencia extrapenal al recluso.

En una publicación en Facebook, antes de que la familia pudiera reunirse con Álvarez Sánchez luego de otorgada la licencia extrapenal, Noel cuestionó el juicio en el que su padre fue condenado a 30 años de prisión.

“Fue secreto, en un juicio militar, para que nadie pudiera cuestionar, porque en un proceso donde no se presentaba prueba alguna sobre la culpabilidad de los acusados, la sentencia fue de 30 años para mi padre y 15 años para su esposa, madre de mis hermanos y una madre también para mí. Ellos no solo nunca han reconocido ni han aceptado ninguna de las acusaciones que les hicieron, sino que todo el tiempo hemos estado apelando, según lo permite la ley cubana”, dijo.

El hijo del difunto reclamó incluso que su padre recibió el silencio como respuesta a una carta que envió en 2018 a Miguel Díaz-Canel.

“Nos hemos portado bien. No tienen queja de como hemos manejado el asunto. No hemos dado entrevistas, a pesar del interés de la prensa sobre el tema. No hemos hecho nada que pueda afectar la imagen de la revolución, pero a la revolución eso le ha importado poco… ¿Dónde está el humanismo de la revolución?”, cuestionó en ese entonces.

Miguel Álvarez y Mercedes Arce, ambos exanalistas de inteligencia, fueron juzgados y condenados 22 meses después de haber sido detenidos en La Habana. Álvarez fue acusado de haber pasado información secreta a su esposa, y Arce, que, recibió una sentencia menor, condenada por supuestamente usar esa información para escribir informes analíticos sobre Cuba que habría vendido a compañías privadas en México.