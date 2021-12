VIDEO: Un muerto confirmado y varios heridos graves en el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja

14ymedio no pudo verificar que hubiera fallecidos, aunque las proporciones del derrumbe hacían temer que el que hasta ahora está confirmado por la fuente oficial no sea el único. Los rumores y algunas fotos que circulan en las redes sociales, y que no se ha podido confirmar que correspondan a este incidente, dan cuenta de ello.

Sin embargo, sí tuvo constancia de que había numerosos heridos, algunos de gravedad, por la cantidad de traslados en ambulancia que se observaban pasado ya un tiempo desde que se produjo el incidente.

Screen Shot 2021-12-17 at 10.24.36 AM.png

La prensa oficial no estaba presente en el lugar de los hechos cuando llegó este diario y la única información que ha difundido hasta esta hora es un breve comunicado del Gobierno de La Habana en el que se informa de un solo trasladado a un hospital y de los desvíos en la zona para favorecer el tránsito de vehículos de rescate y apoyo.

Según la nota, dos transeúntes quedaron atrapados bajo los escombros de la pared que se derrumbó en un segundo piso de este edificio de La Habana Vieja. A primera vista, parece tratarse de una barbacoa, como se conoce a los entrepisos construidos dentro de las edificaciones de manera inadecuada para que quepan más personas.

Screen Shot 2021-12-17 at 10.15.09 AM.png

Jesús María es uno de los barrios más pobres de la capital. En enero de 2020, tres niñas fallecieron a unos 700 metros de este punto cuando se derrumbó un balcón en el mismo barrio, entre las calles Vives y Revillagigedo. La estructura se desplomó cuando las menores jugaban al salir de la escuela y estaban en la acera ensayando para los actos por el natalicio de José Martí.