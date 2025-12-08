americateve

Haaland y Noruega jugarán amistosos de preparación para el Mundial en marzo contra Holanda y Suiza

OSLO (AP) — Erling Haaland y Noruega se enfrentarán a Holanda y Suiza en marzo para prepararse para un exigente grupo en la Copa del Mundo encabezado por Francia. Las selecciones europeas se apuraron el lunes a cuadrar sus fogueos de cara el torneo.

El domingo, Erling Haaland, delantero de Noruega, a la derecha, y el entrenador principal Ståle Solbakken celebran después del juego de fútbol del grupo I de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 entre Italia y Noruega en Milán, Italia, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Photo/Luca Bruno) AP

Noruega avanzó sin problemas en las eliminatorias del Mundial. Ganaron ocho partidos y fijaron un récord europeo con 37 goles, 16 obra de Haaland. Jugará como visitante contra los neerlandeses el 27 de marzo antes de recibir a los suizos cuatro días después en Oslo, informó el lunes la federación noruega de fútbol.

Holanda y Suiza también impresionaron al terminar en la cima de sus grupos de las eliminatorias, señaló el entrenador de la selección noruega, Ståle Solbakken.

El sorteo de la Copa del Mundo el viernes colocó a Noruega en un grupo con Francia, Senegal y el ganador de un cuadro de repechaje que involucra a Irak, Bolivia y Surinam. El repechaje se decidirá el 31 de marzo.

Suiza recibirá a Alemania en Basilea el 27 de marzo. Empataron 1-1 en la Eurocopa el año pasado en la fase de grupos antes de que ambos fueran eliminados en los cuartos de final.

“Suiza es un gran oponente a solo tres meses de que comience nuestro torneo y nos pondrán a prueba”, indicó el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann.

Alemania busca un nuevo oponente en marzo después de que su plan de enfrentar a Costa de Marfil quedó desbaratado al quedar en el mismo grupo del Mundial. También incluye a Curazao y Ecuador.

Es probable que las selecciones disputen dos partidos de preparación adicionales como parte de los campamentos de entrenamiento que comienzan a finales de mayo antes del torneo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

