Haaland gana la Bota de Oro de la Liga Premier por tercera vez en 4 temporadas

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Erling Haaland del Manchester City saluda a los aficionados tras la final de la Copa FA ante el Chelsea el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/Richard Pelham) AP

El internacional noruego no participó en absoluto en el último partido del City de la campaña —una derrota 2-1 ante el Aston Villa— y terminó con 27 goles, cinco más que el delantero del Brentford Igor Thiago en la lista de máximos anotadores.

Ningún otro jugador de la liga alcanzó los 20 goles.

Haaland también fue el máximo goleador en la temporada 2022-23 (36 goles) y en la 2023-24 (27 goles). El extremo del Liverpool Mohamed Salah ganó la Bota de Oro la campaña pasada con 29 goles.

Haaland se dirige este verano a su primer Mundial con Noruega.

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FUENTE: AP

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