Gvardiol sufre fractura de pierna y estará fuera meses con Man City. Dias también lesionado

Josko Gvardiol (izquierda) del Manchester City pugna por el balón con Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace en la Liga Premier, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

La zaga del Man City recibió otro golpe el martes al confirmarse que el defensa central portugués Rúben Dias estará fuera hasta seis semanas debido a una distensión del isquiotibial, dijo el técnico Pep Guardiola.

Se ha especulado que el City podría estar interesado en fichar a Marc Guéhi, capitán del Crystal Palace y defensa central de Inglaterra cuyo traspaso a Liverpool hace cuatro meses se frustró en las últimas horas del último día del mercado de pases.

Gvardiol y Dias se lesionaron el domingo en el empate 1-1 en casa contra Chelsea, resultado que dejó al equipo a seis puntos del líder Arsenal en la Liga Premier.

El City confirmó en un comunicado el lunes por la noche que Gvardiol, de 23 años, "sufrió una fractura tibial en su pierna derecha".

Se someterá a cirugía esta semana y el City no dio un plazo para su regreso.

Incluso sin dos defensores clave, el campeón europeo de 2023 está bien posicionado para avanzar directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones en marzo. El club ocupa el cuarto lugar en la clasificación de 36 equipos con dos partidos de la fase de liga restantes este mes de visita a Bodo/Glimt y en casa contra Galatasaray.

Croacia debutará en el Mundial el 17 de junio contra Inglaterra en el estadio de los Cowboys de Dallas. Luego, Croacia jugará contra Panamá en Toronto y Ghana en Filadelfia. Es probable que Gvardiol se pierda la gira de Croacia a Estados Unidos en marzo para los partidos de preparación contra Colombia y Brasil.