Familia cubana varada en Rusia tras ser estafados tratando de llegar a su entrevista en la embajada de EEUU en Guayan

Embed

Una de esas denuncias las realizó Roque Zerquera, quien pagó $2,500 dólares a una persona en Rusia que le prometía comprar pasajes para que su familia en Cuba pudiese viajar a Guyana.

Embed

“Cuando le hice el envío de dinero supuestamente él me sacó los pasajes, pero para ese entonces estaban regresando a los cubanos desde Turquía y como no había garantías de que pudieran llegar a Guayana, le pedí que por favor me reintegrara el dinero, pero nunca lo hizo”, contó Zerquera.

América Noticias se comunicó con la persona en Rusia -también cubano- pero declinó ofrecer declaraciones.

Son más de 100,000 los cubanos que esperan por procesos de reunificación familiar.

El procesamiento de casos del Programa de Reunificación Familiar Cubano conocido por sus siglas en inglés CFRP, fue suspendido en 2017, cuando EEUU retiró al 60% del personal de su embajada en La Habana después que unos misteriosos ataques provocaron serias enfermedades a los diplomáticos. Algunos diplomáticos canadienses también reportaron síntomas similares.

Decenas de miles de cubanos llevan años presionando al gobierno para que reabra el programa, hasta ahora sin éxito. El congresista Díaz-Balart ha abogado en reiteradas ocasiones por el programa de reunificación, también sin éxito.

Manifestaciones y tuitazos pidiendo la apertura de los procesos han sido obra de los inmigrantes y sus familiares, en algunos casos apoyados desde la Embajada de Cuba en Estados Unidos y la cancillería de la isla, que ha visto en la suspensión del programa una oportunidad para criticar a Washington.

Una legislación impulsada por los congresistas de Florida Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar para trasladar los trámites a la Base Naval de Guantánamo fue rápidamente descartada por Cuba.

El presidente Joe Biden prometió enviar más personal a La Habana y retomar los trámites consulares pero ha encontrado una fuerte resistencia dentro de los sectores de inteligencia que temen más ataques a funcionarios estadounidenses.