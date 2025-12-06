americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guyana inaugura escuela digital para mejorar la educación en el Caribe

GEORGETOWN, Guyana (AP) — El gobierno de Guyana puso en marcha una escuela en línea con el objetivo de mejorar la educación de miles de estudiantes en las vastas y en gran parte empobrecidas regiones amazónicas de la nación sudamericana y en el Caribe en general.

Más de 30.000 estudiantes locales y regionales se han inscrito en la Escuela Digital de Guyana, que ofrece cursos de secundaria, pero espera expandir su programa de estudios el próximo año.

“Este es un programa que proporcionará educación de calidad real a los estudiantes de todo el país simultáneamente, cubriendo todas las áreas temáticas. También damos acceso gratuito a nuestros vecinos del Caribe, y hemos notado que incluso personas de India están accediendo. Esto será un cambio radical para la educación en Guyana”, dijo el sábado a The Associated Press Ritesh Tularam, subjefe de Educación.

Materias básicas, como ciencias, tecnología y humanidades, están a disposición de los alumnos, “que ya no tienen que ir a una escuela física para recibir educación”, señaló.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció el programa el viernes por la noche, diciendo que permitirá que los estudiantes aprendan con herramientas digitales de alta calidad.

Tularam señaló que algunas personas podrían cuestionar por qué el gobierno invierte tanto en digitalización.

“El futuro del mundo será digital. El futuro de la economía será digital, y el futuro del trabajo será digital”, manifestó. “No invertimos para ser modernos; no invertimos para complacer a los consultores; no invertimos para seguir ciegamente las tendencias globales; invertimos porque es aquí donde se crean oportunidades globales”.

La escuela no está diseñada para eliminar las aulas físicas en Guyana, donde el sistema educativo estatal es gratuito.

A principios de este año, el país, que cuenta con grandes reservas petroleras, anunció la reanudación de la educación universitaria gratuita, que había sido pausada desde mediados de la década de 1990. Las autoridades señalan que la nueva riqueza del país permite la educación gratuita, ya que casi 10 millones de dólares fluyen diariamente al tesoro, provenientes de su sector petrolero.

La nueva escuela digital fue bien recibida por líderes de todo el Caribe, quienes elogiaron la iniciativa de Ali.

“Ya sea en las tierras costeras o en el interior de Guyana, ya sea en Barbados o en San Cristóbal o Santa Lucía, queremos asegurarnos de que nuestros niños tengan esa posibilidad de aprender al alcance de sus manos”, dijo Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Mientras tanto, el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, señaló que ya ha instruido a su ministro de educación para asegurarse de que participen activamente en la nueva escuela digital.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Brutal asalto en Santiago de Cuba: Joven golpeado y despojado de su moto en el Salao

Brutal asalto en Santiago de Cuba: Joven golpeado y despojado de su moto en el Salao

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter