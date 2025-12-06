Guyana inaugura escuela digital para mejorar la educación en el Caribe

Más de 30.000 estudiantes locales y regionales se han inscrito en la Escuela Digital de Guyana, que ofrece cursos de secundaria, pero espera expandir su programa de estudios el próximo año.

“Este es un programa que proporcionará educación de calidad real a los estudiantes de todo el país simultáneamente, cubriendo todas las áreas temáticas. También damos acceso gratuito a nuestros vecinos del Caribe, y hemos notado que incluso personas de India están accediendo. Esto será un cambio radical para la educación en Guyana”, dijo el sábado a The Associated Press Ritesh Tularam, subjefe de Educación.

Materias básicas, como ciencias, tecnología y humanidades, están a disposición de los alumnos, “que ya no tienen que ir a una escuela física para recibir educación”, señaló.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció el programa el viernes por la noche, diciendo que permitirá que los estudiantes aprendan con herramientas digitales de alta calidad.

Tularam señaló que algunas personas podrían cuestionar por qué el gobierno invierte tanto en digitalización.

“El futuro del mundo será digital. El futuro de la economía será digital, y el futuro del trabajo será digital”, manifestó. “No invertimos para ser modernos; no invertimos para complacer a los consultores; no invertimos para seguir ciegamente las tendencias globales; invertimos porque es aquí donde se crean oportunidades globales”.

La escuela no está diseñada para eliminar las aulas físicas en Guyana, donde el sistema educativo estatal es gratuito.

A principios de este año, el país, que cuenta con grandes reservas petroleras, anunció la reanudación de la educación universitaria gratuita, que había sido pausada desde mediados de la década de 1990. Las autoridades señalan que la nueva riqueza del país permite la educación gratuita, ya que casi 10 millones de dólares fluyen diariamente al tesoro, provenientes de su sector petrolero.

La nueva escuela digital fue bien recibida por líderes de todo el Caribe, quienes elogiaron la iniciativa de Ali.

“Ya sea en las tierras costeras o en el interior de Guyana, ya sea en Barbados o en San Cristóbal o Santa Lucía, queremos asegurarnos de que nuestros niños tengan esa posibilidad de aprender al alcance de sus manos”, dijo Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Mientras tanto, el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, señaló que ya ha instruido a su ministro de educación para asegurarse de que participen activamente en la nueva escuela digital.

