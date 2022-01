Guterres: Mundo actual más impredecible que en Guerra Fría

Al iniciar su segundo período como secretario general de las Naciones Unidas, Guterres dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que el mundo está peor en muchos aspectos que hace cinco años debido a la pandemia de COVID-19, la crisis climática y las tensiones geopolíticas que han causado conflictos en diversas partes, pero a diferencia del mandatario estadounidense Joe Biden él considera que Rusia no invadirá Ucrania.