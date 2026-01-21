Guinea-Bisáu fija fecha para elecciones tras golpe del año pasado

Compartir en:









El presidente de Senegal Bassirou Diomaye Faye (izq) camina con el líder de la junta militar de Guinea-Bisáu, el general Horta Inta-A-Na Man, en Bisáu, Guinea-Bisáu, el 10 de enero del 2026. (AP foto/Abubacar Queta) AP

En un decreto presidencial, el general Horta Inta-a afirmó que se han cumplido las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y que las elecciones legislativas y presidenciales se llevarán a cabo el 6 de diciembre.

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha estado plagado de golpes e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluyendo una insurrección el pasado octubre. El país de 2,2 millones de habitantes, es conocido como un centro de tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha alimentado sus crisis políticas.

Después del golpe de noviembre, el alto mando militar inauguró al exjefe del Estado Mayor del ejército, Inta-a, como jefe del gobierno militar, que supervisará un período de transición de un año.

África Occidental ha sufrido una ola de golpes de Estado desde 2020, generalmente con el propósito declarado de proteger al país contra insurgencias o corregir la mala gobernanza.

Líderes militares en los cercanos Mali, Níger y Burkina Faso también tomaron el poder por la fuerza con la promesa de proporcionar más seguridad a los ciudadanos contra grupos armados extremistas. En la vecina Guinea, el General Mamadi Doumbouya derrocó al presidente en 2021 con la promesa de librar al país de la corrupción.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP