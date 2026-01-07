Guías del volcán Etna protestan contra nuevas normas de seguridad

Actividad explosiva concentrada en el cráter noreste del Etna durante una erupción iniciada el 24 de diciembre, en Sicilia, Italia, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Foto/Salvatore Allegra) AP

Las autoridades de la ciudad de Catania han suspendido o restringido las excursiones para ver los flujos de lava del volcán, lo que ha llevado a los guías a ir a la huelga por primera vez en décadas y ha dejado a los turistas descontentos con menos opciones para ver el espectáculo de cerca.

Decenas de guías se manifestaron el miércoles frente al acceso al flujo de lava del monte Etna, donde describieron las nuevas restricciones como excesivas y dijeron que los flujos de lava son lo suficientemente lentos como para observarlos de manera segura, como se ha hecho en el pasado.

"Estas medidas efectivamente anulan el papel de los guías, despojándolos de sus habilidades, función y responsabilidad profesional", afirmó un comunicado de la junta regional de guías.

Los flujos de lava son especialmente espectaculares después del atardecer, pero las nuevas reglas sólo permiten excursiones hasta el anochecer y los grupos no pueden acercarse a menos de 200 metros (660 pies) del flujo de lava. Además, un límite previamente existente de diez personas por grupo se está aplicando rigurosamente, incluso con drones.

El monte Etna es el volcán más activo de Europa y el más grande del continente. Atrae a excursionistas y mochileros a sus laderas, mientras que los turistas menos aventureros pueden admirarlo desde la distancia, de manera más impresionante desde el mar Jónico.

Con 3.350 metros (casi 10.990 pies) de altura y 35 kilómetros (21,7 millas) de ancho, el gigante siciliano ofrece con frecuencia un asiento de primera fila al poder de la naturaleza. El pasado junio, una erupción masiva obligó a los turistas a huir del volcán después de que una columna de gases a alta temperatura, cenizas y rocas de varios kilómetros de altura se elevara en el aire sobre ellos.

Las últimas restricciones se adoptaron después de que el Etna comenzara una serie de erupciones en Nochebuena.

El frente de lava más avanzado alcanzó los 1.360 metros (4.460 pies) sobre el nivel del mar, antes de detenerse y entrar en una fase de enfriamiento tras un recorrido de aproximadamente 3,4 kilómetros (alrededor de dos millas), dijeron las autoridades locales. El flujo de lava no representa peligro para las áreas residenciales cercanas, dicen los vulcanólogos.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia confirmó esta semana que la erupción del Etna continúa, pero dijo que los frentes de lava se están enfriando y no avanzan más.

"Este es un flujo de lava que desciende muy lentamente en un área que ahora también es plana o semi-plana", dijo Dario Teri, de 43 años, miembro de la asociación de guías alpinos y volcánicos de Sicilia que participó en la protesta del miércoles.

Los guías, que se espera continúen su huelga en los próximos días, esperan llegar a un compromiso con las autoridades que pueda proteger su profesión y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los visitantes.

Claudia Mancini, una turista de 32 años, dijo que viajó desde Palermo para una excursión con un guía en el Etna.

"Desafortunadamente, recibimos la mala noticia de la cancelación de toda actividad", dijo Mancini, agregando que simpatizaba con los guías por una situación que "no está haciendo feliz a nadie".

