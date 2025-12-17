americateve

Guía de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Todo sobre Milán-Cortina

La cuenta regresiva ha comenzado para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia.

Los surcoreanos Kim Jinsu, Kim Sunwook, Kim Hyeonggeun y Lee Geonu finalizan su segundo recorrido en bobsled, durante la Copa Mundial en Cortina dAmpezzo, Italia, el domingo 23 de noviembre de 2025 (AP Foto/Andrew Medichini)
El relevo de la antorcha ya está en marcha y algunos de los mejores deportistas ya están siendo noticia. Hay 16 deportes en total, incluidos algunos nunca antes vistos, y 116 medallas de oro serán otorgadas.

Estos serán los Juegos de Invierno más dispersos de la historia: Los dos principales sitios de competencia son la ciudad de Milán y Cortina d’Ampezzo, el exclusivo complejo de invierno en los Dolomitas que está a más de 400 kilómetros por carretera.

Los deportistas competirán en otros tres grupos montañosos además de Cortina, mientras que la ceremonia de clausura será en Verona, 160 kilómetros al este de Milán.

A continuación una guía que permite prepararse para los principales eventos.

Fechas clave a tener en cuenta

La competencia se llevará a cabo del 4 al 22 de febrero. Aquí hay algunos de los días importantes para marcar en tu calendario:

4 de febrero: Comienza la competencia (curling).

6 de febrero: Ceremonia de apertura.

7 de febrero: Primeros eventos de medalla de oro.

8 de febrero: Medalla de oro, descenso de esquí alpino femenino.

13 de febrero: Medalla de oro, patinaje artístico masculino.

18 de febrero: Medalla de oro, eslalon de esquí alpino femenino.

19 de febrero: Medalla de oro, patinaje artístico femenino. Partido por la medalla de oro, hockey sobre hielo femenino. Primeras medallas de oro en esquí de montaña, un nuevo deporte olímpico.

22 de febrero: Partido por la medalla de oro, hockey sobre hielo masculino. Ceremonia de clausura.

Cómo ver

Docenas de países transmitirán o emitirán los eventos de cada día. Algunos diferirán las transmisiones hasta el horario estelar dependiendo de la zona horaria.

Ése será el caso en Estados Unidos, donde la hora del Este está seis horas detrás de Milán y Cortina. NBC transmitirá eventos destacados por la noche mientras emite deportes en Peacock.

Historias principales

Deportistas a seguir: Dos de las esquiadoras alpinas más condecoradas de la historia, Lindsey Vonn de 41 años y Mikaela Shiffrin, comenzaron la temporada de la Copa del Mundo en forma dominante, elevando las esperanzas estadounidenses de una carrera dorada en Cortina. Eileen Gu está de vuelta en el esquí estilo libre, al igual que Chloe Kim en snowboard. Los jugadores de la NHL están de regreso en el hielo olímpico por primera vez desde 2014, así que hay que estar atentos a Sidney Crosby y Connor McDavid.

Sedes: Todas las miradas están puestas en las arenas de hockey en Milán, que aún estaban en construcción en diciembre; la pista principal será aproximadamente tres pies más corta de lo que acostumbran los jugadores de la NHL y la PWHL. Y la villa de los atletas en Cortina es un conjunto de más de 350 casas móviles.

Deportistas rusos: Algunas federaciones deportivas están decidiendo si permiten que los rusos compitan como atletas neutrales, pero solo después de que sean aprobados por un proceso de revisión independiente para garantizar que no hayan apoyado públicamente la guerra en Ucrania y no estén afiliados a las fuerzas militares de Rusia.

Novedades: El esquí de montaña hará su debut olímpico mientras que el skeleton ha añadido un evento de equipo mixto. El luge ha añadido dobles femeninos y el salto de esquí en gran colina ha incorporado eventos de super equipo femenino y masculino.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

