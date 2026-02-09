americateve

Gui Santos anota bandeja clave y suma 16 puntos en la victoria de Warriors 114-113 sobre Grizzlies

SAN FRANCISCO (AP) — Gui Santos hizo una bandeja decisiva con 19 segundos restantes y Al Horford robó el balón a Cam Spencer momentos después de que este recuperara un rebote fallido de Memphis, y los Warriors de Golden State se recuperaron tarde para vencer 114-113 a los Grizzlies el lunes por la noche.

Al Horford (20), de los Warriors de Golden State, dispara frente a Kentavious Caldwell-Pope (3), de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Pat Spencer anotó 17 unidades y dio siete asistencias, liderando a siete jugadores con cifras de doble dígito en un equipo de los Warriors que no contó con Stephen Curry por cuarto partido consecutivo debido a una persistente lesión en la rodilla derecha que, según el entrenador Steve Kerr, lo mantendrá fuera del Juego de Estrellas la próxima semana.

La bandeja de De'Anthony Melton con 2:46 por jugar acercó a los Warriors a 113-110 y Moses Moody hizo que el juego fuera de un punto con dos minutos restantes. Brandin Podziemski, Santos y Horford anotaron cada uno 16 tantos, y Moody 15.

Más temprano en el día, el compañero de Curry en la cancha trasera, Jimmy Butler, se sometió a una cirugía en Los Ángeles por un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que terminó con su temporada el mes pasado.

Ty Jerome anotó 14 de sus 19 puntos en la primera mitad y también repartió siete asistencias.

Jahmai Mashack anotó 17 puntos desde el banco, Taylor Hendricks tuvo 15 unidades y diez rebotes y Kentavious Caldwell-Pope contribuyó con 15 puntos — y los suplentes de los Grizzlies anotaron 68, la mayor cantidad que Golden State ha permitido a los suplentes de un oponente esta temporada.

