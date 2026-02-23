Guerrilla ELN anuncia cese al fuego unilateral en Colombia durante elecciones legislativas de marzo

Compartir en:









“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, indicó la guerrilla en un comunicado.

Los colombianos votarán el 8 de marzo para elegir su próximo Congreso y también definirán algunos candidatos presidenciales en consultas interpartidistas. Por otro lado, el 31 de mayo está programada la primera vuelta presidencial.

El ELN, la guerrilla activa más antigua del país, no detalló si el cese al fuego abarcará días anteriores y posteriores a la votación o se limitará al día de los comicios. Tampoco si el cese también aplicará para las elecciones presidenciales.

La guerrilla cuestionó las jornadas electorales que, a su juicio, se dan en “medio de una crisis estructural cada vez más profunda" y mientras quienes han gobernado el país "se niegan a buscar salidas, escuchando la voz de las mayorías”.

El gobierno de Gustavo Petro, primer izquierdista en dirigir Colombia, suspendió hace más de un año las conversaciones de paz que sostenía con el ELN como protesta ante una ola de violencia desatada por la disputa de esa guerrilla con una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado hace una década.

Fundado en 1964 bajo la influencia de la revolución cubana y la teología de la liberación, el ELN tiene presencia en más de 200 municipios —de los 1.103 que tiene el país—, según la estatal Defensoría del Pueblo.

FUENTE: AP