Guerrero Jr. pasa página tras la derrota en la Serie Mundial y arranca un 2026 'más feliz'

DUNEDIN, Florida, EE.UU. (AP) — Vladimir Guerrero Jr. fue la última persona en salir del dugout de Toronto tras la derrota en el séptimo juego ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial el otoño pasado, porque el toletero dominicano quería que ese fuera el momento en que pasara página.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, fildea una rola durente los entrenamientos de primeravera del equipo en Dunedin, Florida, el lunes 16 de febrero de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
El primer día de trabajo completo de los Azulejos en los entrenamientos de primavera aportó claridad a ese plan el lunes.

“Cuando me fui, sentí que había afrontado la realidad, y lo único que me quedaba por decirme a mí mismo era simplemente gracias a Dios por el año que tuve, por el año que tuvo el equipo”, manifestó Guerrero a través de un intérprete. “En ese momento, simplemente pasé página”.

Los Azulejos perdieron el juego decisivo 5-4 en 11 entradas, y se quedaron a las puertas de una segunda oportunidad consecutiva de asegurar en casa el tercer campeonato de la franquicia. Para el manager John Schneider, este campamento no es diferente al de hace un año.

“El mensaje principal es que no estamos defendiendo nada”, señaló Schneider. “No estamos defendiendo la División Este de la Liga Americana. No estamos defendiendo la Liga Americana. Estamos atacando 2026 como lo hicimos en 2025 o en cualquier año, en realidad. Estás tratando de ganar la división, estás tratando de ganar la Serie Mundial. Eso es todo”.

Guerrero sacudió a la franquicia al inicio de la primavera pasada, cuando dijo que no había acuerdo para un nuevo contrato y que su propio plazo para cerrarlo ya había vencido, lo que avivó el fantasma de la agencia libre en 2026.

En cambio, las partes llegaron a un acuerdo por 500 millones de dólares y 14 años a comienzos de la temporada pasada, y el hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero terminó bateando para .292, con 23 jonrones y 84 carreras impulsadas.

En la postemporada, Guerrero registró un OPS de 1.289 mientras bateaba para .397, con ocho cuadrangulares en 18 juegos, y fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. No conectó jonrón en ninguna de sus primeras tres participaciones en los playoffs, y los Azulejos perdieron los seis juegos de esas apariciones.

“Al volver a la postemporada el año pasado, creo que es muy bueno para todos estar en ese escenario de mayor exigencia y ver cómo respondieron”, comentó Schneider. “Creo que eso se traslada a este año, pero (Guerrero) ha sido un poco más expresivo de lo que lo había visto nunca, un poco más suelto de lo que lo había visto nunca, y entiende que es uno de los mejores jugadores del béisbol”.

Guerrero, de 26 años y cinco veces All-Star, es ahora el jugador con más tiempo en los Azulejos.

“No me veo como un líder”, dijo Guerrero. “Siempre me considero un buen compañero, y cuando eres un buen compañero, entonces te conviertes en un buen líder. Soy un buen compañero”.

Su papel como el rostro de la franquicia quedó consolidado cuando Bo Bichette dejó el equipo, al firmar un contrato de 126 millones de dólares por tres años con los Mets de Nueva York y pasar de campocorto a tercera base.

“Es difícil no tenerlo cerca”, expresó Guerrero, quien jugó con Bichette desde las ligas menores. “Quiero decir, jugamos 10 años juntos. Pero al mismo tiempo, entiendo que esto es un negocio, y él también tiene que cuidar de su familia”.

Los Azulejos firmaron al infielder japonés Kazuma Okamoto para cubrir el vacío que dejó Bichette, además de sumar a los lanzadores Dylan Cease y Cody Ponce.

“Creo que somos muy capaces”, afirmó Guerrero. “Creo que va a ser más divertido, y de hecho estoy más feliz que el año pasado”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

