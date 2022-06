Guerra agobia a ucranianas en Wimbledon

Associated Press

Associated Press

“No me siento bien”, dijo Tsurenko, a quien le preocupa que su casa en la capital está cerca de un punto que ha sido blanco de varios ataques. “Así que cada vez que mi área, el área de la ciudad en donde vivo, es bombardeada, empiezo a sentir esto dentro de mí, y pienso que incluso si voy con psicólogos todos los días, lo cual intento, no sé, para intentar evadir estas emociones, me resulta imposible”.

Ambas jugadoras no tendrán que enfrentarse a rivales rusas o bielorrusas, debido a que los jugadores de esos países tuvieron prohibido competir este año en Wimbledon. Como resultado de esa decisión, el torneo no otorgará puntos para el ranking mundial.

“No estaba realmente contenta con la decisión”, dijo Tsurenko, aunque dijo que estaba de acuerdo con la prohibición. “Creo que las sanciones y la exclusión de los deportistas de Rusia y Bielorrusia tienen sus motivos. Creo que esas son decisiones correctas, así como lo son las sanciones”.

Fuente: Associated Press