Guepardos momificados hallados en cuevas de Arabia Saudí revelan poblaciones perdidas

NUEVA YORK (AP) — Científicos han descubierto los restos momificados de guepardos en cuevas del norte de Arabia Saudí.

Foto sin fecha entregada por Communications Earth and Environment, que muestra los restos momificados de un guepardo. (Ahmed Boug/Communications Earth and Environment via AP)
Los restos varían desde 130 años de antigüedad hasta más de 1.800 años. Los investigadores excavaron siete momias junto con los huesos de otros 54 guepardos en un sitio cerca de la ciudad de Arar.

La momificación previene la descomposición al preservar los cuerpos muertos. Las momias de Egipto son las más conocidas, pero el proceso también puede ocurrir de manera natural en lugares como el hielo glaciar, las arenas del desierto y el lodo de los pantanos.

Las nuevas momias de grandes felinos tienen ojos nublados y extremidades marchitas, asemejándose a cáscaras secas.

"Es algo que nunca había visto antes", afirmó Joan Madurell-Malapeira de la Universidad de Florencia en Italia, quien no estuvo involucrado en el descubrimiento.

Los investigadores no están seguros de cómo exactamente estos felinos se momificaron, pero las condiciones secas de las cuevas y la temperatura estable podrían haber jugado un papel, según el nuevo estudio publicado el jueves en la revista Communications Earth and Environment.

Tampoco saben por qué había tantos guepardos en las cuevas. Podría haber sido un sitio de anidación donde las madres daban a luz y criaban a sus crías.

Científicos han descubierto los restos momificados de otros grandes felinos, incluido un cachorro de gato con dientes de sable en Rusia.

Es poco común que los grandes mamíferos se conserven tanto. Además de estar en el ambiente adecuado, los cadáveres también deben evitar convertirse en un bocadillo para carroñeros hambrientos como aves y hienas.

Los guepardos una vez vagaron por la mayor parte de África y partes de Asia, pero ahora viven en solo el 9% de su rango anterior y no se han visto en la península arábiga durante décadas. Eso probablemente se deba a la pérdida de hábitat, la caza no regulada y la falta de presas, entre otros factores.

Los científicos también pudieron examinar los genes de los guepardos y encontraron que los restos eran más similares a los guepardos modernos de Asia y el noroeste de África. Esa información podría ayudar en futuros esfuerzos para reintroducir a los grandes felinos en lugares donde ya no viven.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

