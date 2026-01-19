Guehi se une al Manchester City tras dejar el Palace en ambiciosa renovación de la plantilla

Guehi, quien habría sido agente libre al final de la temporada, casi se unió a Liverpool durante la ventana de transferencias de verano, pero el acuerdo se colapsó.

El City se ha adelanto para ficharlo con un contrato de cinco años y medio. Completó el traspado el lunes justo cuando el técnico Pep Guardiola acusa las bajas de los defensas centrales Josko Gvardiol, Ruben Dias y John Stones debido a lesiones.

Guehi, quien era el capitán del Palace, es el segundo fichaje de City este mes. El primero fue el extremo Antoine Semenyo, quien llegó procedente de Bournemouth por un monto que alcanzaría los 87 millones de dólares.

Producto de la academia de Chelsea, Guehi ha jugado para el Palace desde que se unió procedente de Swansea en 2021 y ahora es titular habitual con la selección de Inglaterra.

“Este traspado se siente como la culminación de todo el trabajo duro que he puesto en mi carrera", dijo el jugador de 25 años. "Ahora estoy en el mejor club de Inglaterra y soy parte de un increíble grupo de jugadores. Se siente bien poder decir eso”.

El director de fútbol de City, Hugo Viana, dijo que el club estaba fichando a “uno de los mejores defensores del fútbol inglés desde hace bastante tiempo” y a un jugador que “está entrando en los mejores años de su carrera”.

“Siento que hemos fichado a un gran talento que nos ayudará a mejorar. Solo tiene 25 años, pero ya ha demostrado que es un líder, un profesional brillante y alguien desesperado por mejorar”, añadió.

Guehi no jugó el sábado con el Palace en la derrota 2-1 ante Sunderland debido a su inminente traspaso al City.

El momento de la venta enfureció al entrenador del Palace, Oliver Glasner, quien dijo que su equipo se siente “abandonado” por la directiva del club.

Reconstrucción de City

La llegada de Guehi continúa la costosa reconstrucción de City en los últimos 12 meses mientras el club espera el veredicto de un caso legalde larga duración con la Liga Premier.

El City gastó alrededor de un estimado de 200 millones de dólares en cada una de las ventanas de transferencias de invierno y verano en 2025, y ya lleva más de 100 millones de dólares este mes.

