Guatemalteco Julajuj, por otra sorpresa en Lima

Julajuj estableció un registro de 2:31:42 horas bajo el intenso calor del Caribe colombiano.

"El año pasado, en mi primera maratón logré dar la marca para entrar a este evento, me siento preparado y creo que tengo oportunidad, aunque el nivel es más alto que lo que fue en Centroamericanos", dijo Julajuj en entrevista para The Associated Press.

Esta vez, las condiciones meteorológicas serán muy distintas a las de Barranquilla. No se acercarán siquiera a los 21 grados Celsius con humedad de 90% que se observaron hace cuatro años en Toronto.

En pleno invierno peruano, la competición matutina se disputaría con una temperatura de aproximadamente 13 grados, bajo cielo nublado y con cierta bruma que llega desde el mar hasta las calles del elegante distrito de Miraflores, uno de los 43 que integran la provincia de Lima.

"La verdad es que el clima es así en Guatemala en donde yo vivo y aunque no lo creas me siento como si estuviera en mi tierra", dijo el corredor, quien es oriundo del Departamento de Sololá donde se ubica el Lago de Atitlán, una zona rodeada de colinas.

Si el clima no es desafiante, podría serlo el recorrido. Incluye muchas pendientes.

"Las condiciones me favorecen porque nací en un departamento con este tipo de clima que además tiene el lago más bello del mundo, así que estoy acostumbrado a las condiciones de subidas y bajadas y será algo que me ayudará mucho para el día de la carrera", agregó. "Además de eso hicimos una preparación bien fuerte y me siento bien y ya con ganas de que inicie el evento".

Julajuj sabe que su tiempo en la prueba no lo pone entre los favoritos para las medallas, pero ese mismo escenario lo vivió en Barranquilla cuando nadie apostaba a que subiera al podio.

"La mayoría de los corredores para mañana tienen mejor marca que la mía, eso es una realidad, y todos seguramente venimos pensando en las medallas y hay corredores bien fuertes", dijo Julajuj. "Pero yo siempre digo que en una carrera todo puede pasar y esperemos que mañana sea lo mejor para mi persona".

En Guatemala también lo esperan así.